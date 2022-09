Feijóo invita a Sánchez a seguir "copiando" las propuestas del PP y cree que los ministros ni se "enteran" de sus planes

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado al Gobierno a "seguir copiando" las propuestas que hacen los 'populares', en referencia a la bajada del IVA de la luz y del gas, aunque también ha aconsejado más coordinación en el Ejecutivo porque tiene la impresión de que los ministros "ni se enteran" de lo que va a proponer Pedro Sánchez.

En un acto organizado por el PP de Madrid en Alcalá de Henares, Feijóo ha recordado que el pasado mes de marzo, en la conferencias de La Palma, el PP ya planteaba bajar el IVA, y desde entonces "se pasaron meses" diciendo que era "la peor idea". "A base de insistir, a veces nos hacen caso", ha señalado en alusión al último anuncio de Sánchez de bajar el IVA del gas.

"Voy a ofreceros el titular: estoy muy de acuerdo con la decisión de Pedro Sánchez de bajar el IVA de la luz y del gas, tan de acuerdo que lo llevo pidiendo seis meses continuados, todos los días, todas las semanas, porque es de sentido común", ha ironizado.

Y no sólo celebra que el Gobierno "copie" sus propuestas, es que le invita a seguir haciéndolo: "Sánchez ya tiene un nuevo capítulo de su 'Manual de resistencia', y debemos leerlo porque no lo ha escrito él, sino nosotros --ha ironizado--. Y dado que le ha salido bien, que lo haga más a menudo. Copie las propuestas que le hemos planteado porque no son nuestras, son las de los ciudadanos".

En ese sentido ha ofrecido también a Sánchez "copiar" las propuestas del PP contra la subida de la inflación, las que han hecho para mejorar la seguridad nacional y la independencia judicial, la reforma constitucional de la discapacidad o las planteadas en sectores como el turismo. "Nuestras medidas están a disposición del Gobierno", ha remachado.

Eso sí, ha dicho lamentar la situación de los ministros de Pedro Sánchez, que el día anterior al anuncio de la bajada del IVA estaban descalificando la medida. "Lo lógico es que el conjunto de ministros que nos han descalificando salieran a decir que Sánchez no tiene idea de gestión pública, que hace propuestas imposibles, y que quiere acabar con los servicios públicos".

A LA MISMA HORA, DOS POSICIONES DISTINTAS EN EL GOBIERNO

Su conclusión es que "estos ministros están en el ministerio por estar, pues ni se enteran de lo que va a hacer mañana el presidente". Y a ello añade las contradicciones, recordando que mientras la ministra de Transportes se abría a ampliar diez céntimos la bonificación de la gasolina, la de Hacienda lo negaba. "A la misma hora, dos posiciones distintas --ha destacado--. El sanchismo tiene la capacidad de defender cosas distintas de forma simultánea. Hay que reconocer que nosotros no sabemos hacerlo".

En su intervención, Feijó ha vuelto a acusar al Gobierno de llevar a cabo una política energética "errática" basada "exclusivamente en la ideología y abandonando la tecnología". Frente a ello, ha reiterado su apuesta por "producir toda la energía de la que somos capaces y activar todas las fuentes de energía instaladas en España", incluyendo las de carbón, como hace Alemania, o la prórroga de las nucleares. "No pongan límites a la capacidad de producción de energía instalada en España, al menos hasta que pase la crisis en Europa", ha añadido.

A su juicio, la economía española "vive una situación límite" con el aumento de la inflación y del desempleo mientras que el Gobierno encadena revisiones de sus previsiones y se ven "las nubes de la recesión".

Y todo ello, ha incidido, mientras Pedro Sánchez preside un Gobierno de 22 ministros, "dos equipos de fútbol": "No se puede pedir a todas las familias y que hagan esfuerzos cuando el Gobierno no está dispuesto a hacer ninguno --ha aseverado--. Un buen líder predica con su propio ejemplo para que los demás entiendan que estamos en una situación límite".