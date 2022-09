Manuel Pellegrini: "No vamos al Bernabéu con la estadística en la cabeza"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Será un partido difícil, ante un gran rival que ha demostrado toda s calidad individual y como equipo y por algo es el campeón de Europa y de España, pero vamos a ir a jugar como siempre intentamos y vamos a intentar ser el mismo Betis de siempre", señaló Pellegrini este viernes en rueda de prensa.

El chileno sabe que "los últimos partidos allí han sido muy equilibrados" y no le dio demasiada importancia a que las últimas cinco visitas siempre haya puntuado ante este rival, que no ha sido capaz de hacerle un gol tampoco. "Las estadísticas están para verlas y se ha podido hacer cinco veces, siempre se puede hacer otra vez", admitió.

"Pero no tenemos la intención de tener la estadística en la cabeza y el que no nos hagan goles, tenemos que intentar ganar y si no nos hacen gol, mejor, porque si hacen uno, habrá que hacer dos", añadió el 'Ingeniero'. "Lo que sirve es tener la personalidad de buscar un resultado y no cambiando lo que uno hace porque es el Real Madrid", subrayó.

Además, aunque ya "han pasado doce años" de su paso por el club blanco, le sigue guardando "mucho cariño". "Independientemente que no ganamos ningún título, hicimos una campaña extraordinaria con 96 puntos y creo que me fui con el 70 por ciento de apoyo de la gente, tuve un año muy cómodo", confesó.

Para este partido, confirmó que no podrá contar con el mediocentro portugués Willian Carvalho y que podría dar la titularidad a Sergio Canales. "Con él se ha ido siguiendo lo que han dicho los médicos. La semana pasada estaba sólo para jugar 30 minutos y ahora está en condiciones normales para ver si comienza porque la parte de la lesión está solucionada", remarcó.

Por otro lado, Pellegrini se mostró satisfecho con el final del mercado, que le ha permitido mantener un grupo del que destacó su "cohesión". "Pudimos mantener a todos los jugadores y los necesarios para el proyecto, y confirmamos más o menos a los que creemos que necesitamos para hacer buena temporada", advirtió.

"Sin lugar a dudas, la situación económica del club no le permite acceder al mercado para ir a comprar, pero se han hecho todos los esfuerzos para mantener una plantilla competitiva y dentro de nuestras limitaciones hay una muy buena plantilla. Estoy satisfecho porque podrían haber salido dos o tres que no había posibilidad de reemplazarlos y se mantuvo el plantel", detalló el entrenador verdiblanco.

Finalmente, el chileno recalcó que no ve bien la fecha de final de mercado. "Me sorprende y no entiendo por qué hay que esperar con cuatro fechas de competición cuando hay dos meses de vacaciones, no creo que le dé seriedad a las competiciones. Las plantillas deberían estar listas un día antes de empezarlas", sentenció.