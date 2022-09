Ancelotti: "El gol encajado es un error bastante grave, estas situaciones tenemos que mejorarlas"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Hemos empezado bien la temporada, pero este ha sido un partido difícil, donde hemos tenido dificultades en la recuperación porque el Betis maneja muy bien el balón desde atrás y eso ha sido algo bastante normal, pero con el balón lo hemos hecho bien, hemos estado muy vertical, con buenas combinaciones, y sólo nos ha faltado el último pase. Creo que hemos merecido ganar", expresó Ancelotti en rueda de prensa.

De todos modos, lamentó el gol encajado y reconoció que deben "tener en cuenta" que todavía no han sido capaces de dejar a cero la portería en Liga. "El gol es un error bastante grave, nos han cogido poco atentos en un saque de banda. Estas pequeñas situaciones tenemos que mejorarlas", apuntó.

Más le gustó el partido de Rodrygo Goes, titular y autor del definitivo 2-1. "Para mí, es un delantero especial porque puede jugar en todas las posiciones. Es muy rápido y muy inteligente sin el balón, muy eficaz en el uno contra uno. Todo su aprendizaje ha terminado y ahora es a todos los efectos un jugador del Real Madrid", remarcó.

El brasileño es uno de los que puede sustituir a Karim Benzema, que lo ha jugado todo hasta el momento. "No es verdad que no tengamos un sustituto, está Mariano, Hazard, Rodrygo, a veces Asensio o Modric, aunque no saliese bien. No le vamos a 'matar', jugamos cada tres días y puede que descanse alguno, pero hasta ahora físicamente le he visto bien. No está tan fino en la finalización, pero no por el físico", advirtió del francés.

Los que no jugaron un día más fueron Eden Hazard y Marco Asensio. "Sé que puedo contar con ellos y para mí es suficiente. No sé cuántos minutos van a jugar, cada partido tiene su historia y los cambios fueron para meter energía en el campo. No necesitaba meterles cuando ganábamos 2-1", se sinceró el italiano.

En este sentido, el de Reggiolo ve a su "plantilla 'enchufada'" y elogió a Luka Modric y Toni Kroos, este suplente ante el Betis, que "son muy inteligentes y humildes" y "saben que son importantes si no juegan todos los partidos"

"Nuestro objetivo es jugar un fútbol eficaz que nos está permitiendo sacar los partidos con la calidad que tenemos. La dinámica del equipo en este momento es buena, la plantilla tiene mucha confianza en su calidad y ahora llega el encuentro más complicado de esta primera parte que es el del martes ante el Celtic porque es un equipo con una dinámica fantástica y tenemos que estar preparados", sentenció Ancelotti.