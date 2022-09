Fórmula 1/GP Países Sainz: "Esperamos tener algo el domingo como en Francia o en Austria"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"En 'qualy' hemos estado a una décima; si en la carrera es así durante 70 vueltas, vamos a estar muy cerca. Normalmente, el domingo el Red Bull, junto a los Mercedes, parece que tiene algo que nosotros no estamos teniendo. Si volvemos a Francia o a Austria, nosotros teníamos algo el domingo; esperemos que sea más como en esas carreras y que podamos plantar cara a Max durante toda la carrera", declaró en rueda de prensa.

Además, el madrileño se mostró satisfecho con la evolución del coche durante la sesión de calificación. "Después de la Q1 y de la Q2 parecía que estábamos muy por detrás de Max, el Red Bull parecía que tenía la mano ganadora. Me ha sorprendido cuánto hemos podido ganar en la Q3, probablemente esa primera vuelta debería haber sido más fuerte para aportarme unas referencias para la segunda tanda de la Q3. He mejorado tres décimas, pero seguro que otra vuelta me hubiese hecho hacerlo mejor", subrayó.

En otro orden de cosas, Sainz desveló que cree que Mercedes estará peleando con los dos monoplazas de la 'Scuderia' durante la cita en Zandvoort. "Creo que al menos van a ser tan rápidos como nosotros en carrera y creo que van a estar peleando después de las paradas. Va a ser una buena batalla", manifestó.

Por último, el hecho de que el trazado presente un DRS más largo que en 2021 hará todo "un poco más fácil". "Un par de cientos de metros más de DRS seguro que lo hará un poco más fácil que el año pasado. No va a ser fácil, porque sigue siendo una pista en la que es difícil adelantar, pero no va a ser tan complicado como el año pasado, o eso espero", concluyó.