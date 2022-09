Pellegrini: "El resultado fue justo pero condicionado por la lesión de Fekir"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Me voy con la sensación de que fue un resultado justo, el Real Madrid creó más ocasiones que nosotros. El resultado estuvo muy condicionado por la lesión de Nabil Fekir; ya veníamos sin William Carvalho, otro jugador que nos da mucha posesión, y ante el Real Madrid hay que tener el balón más rato que ellos", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico chileno destacó que "no" perdieron en ningún momento "la identidad como equipo". "Defendimos bien. Desgraciadamente nos hicieron ese segundo gol, pero en líneas generales el equipo jugó de acuerdo a lo que esperábamos. Sin William y sin Nabil se nos puso más cuesta arriba el partido ante un equipo de la categoría del Real Madrid", indicó.

En otro orden de cosas, valoró la jugada del posible penalti de Dani Carvajal sobre Fekir, una acción que acabó con la lesión del jugador franco-argelino. "No podemos analizar un partido en una jugada. Estaba lejos, no vi la imagen repetida. No me gusta centrar la atención en eso. Vinimos a puntuar ante el campeón de Europa en su casa, no pudimos, pero me quedo contento porque el equipo sigue con la personalidad de ir a buscar los partidos en cualquier campo", manifestó.

"Vamos a esperar al examen de los médicos, pero parece que tuvo una contractura del isquiotibial, hay que saber de qué grado es para saber cuánto tiempo va a estar fuera. Fue una baja muy importante, hasta que estuvo él en el campo estuvimos más cercanos a su área; sin Nabil, nos costó más tener el balón", añadió.