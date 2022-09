Tenis.-Tenis/US Muguruza desperdicia sus opciones y se despide del US Open ante la checa Kvitova

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La de Caracas no pudo sacar adelante el choque de tercera ronda entre dos campeonas de 'grande', algo que le podría haber dado confianza para una segunda semana en Nueva York, donde ya no habrá ninguna representante de la 'Armada'.

De hecho, la novena cabeza de serie en Flushing Meadows tuvo en su mano el haber sacado el billete para los octavos de final cuando dominó 5-2 el tercer y definitivo parcial, y tuvo saque con 5-3 para finiquitar la contienda. No pudo sacar partido a esta ventaja ni tampoco a las dos pelotas de partido que gozó al resto antes de no poder sobrevivir al 'tie-break', pese a su resistencia tras dos horas y 40 minutos.

El partido comenzó con las dos jugadoras muy firmes al servicio, pero la mayor agresividad de Kvitova le permitió ser la primera en romper (4-2). Muguruza acertó a replicar al instante y después volvió a romper en el undécimo juego para sentenciar con su servicio el primer set (7-5).

La checa había cometido demasiados errores no forzados (16), pero corrigó ese aspecto en el segundo parcial, donde fue la gran dominadora. Apoyada en un poderoso servicio (7 'aces'), llegaron los golpes ganadores (16) y además supo aprovechar la única bola de rotura de la manga para lograr una rotura que no desaprovecharía.

Muguruza supo rehacerse y tuvo muy cerca llevarse el partido. Sólida al servicio, esta vez fue la que no dejó pasar su opción al resto para ponerse con 5-3 y saque. Apenas había perdido puntos sacando, pero no acertó a cerrar y le dio vida a Kvitova, que sufriendo llegó a un 'tie-break' que dominó y que no sentenció hasta la cuarta bola de partido.