Manos Unidas impulsa un proyecto educativo para la erradicación del trabajo infantil en campos de té de la India

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El proyecto surge ha raíz de un análisis realizado por el socio de Manos Unidas, Fransalian Agency for Social Care and Education (FASCE), sobre la situación de los niños en la zona que concluye que "en estas comunidades y aldeas de los campos de té no se propicia la educación", ha indicado el Arzobispado de Valencia.

Se identificaron unos 1.500 niños, de entre 6 y 15 años, y alrededor de 510 niños menores de 5 años, de los que sólo 750 van a las escuelas de las plantaciones. Otros 232 trabajaban como mano de obra infantil.

En esta zona, funcionan tres escuelas de Secundaria y ocho de Primaria, y se han contabilizado 593 personas (293 hombres y 300 mujeres) de diferentes edades, que abandonaron sus estudios para ponerse a trabajar cuando tenían menos de 15 años.

FASCE solicitó la colaboración de Manos Unidas para cubrir los gastos de diez centros formativos, lo que supone el 87 por ciento del total que alcanza los 38.350 euros.

SALARIOS DE PROFESORES Y MATERIALES EDUCATIVOS

La duración del proyecto es de dos años y el número de beneficiarios es de aproximadamente 500 alumnos (300 niñas y 200 niños). La iniciativa incluye los salarios de profesores y del equipo de proyecto, materiales para dotar los centros y manutención de los asistentes, así como los transportes, salarios de personas expertas y gastos de administración y auditoría.

El socio local aporta los 10 centros para realizar las tutorías y las actividades, y el 13 por ciento del coste del proyecto.

En esta zona de la India, llana con pequeñas colinas, sufren inundaciones periódicas por las lluvias del monzón y la clase trabajadora en los campos de té es una de las más explotadas del país.

MENOS DEL 50% DE TASA DE ALFABETIZACIÓN

Desde Manos Unidas han resaltado que "los bajos salarios, las viviendas deficientes y la falta de infraestructuras, como carreteras, hospitales y escuelas, han sido un tema recurrente desde sus inicios a principios del siglo XIX". "No tienen derechos a poseer tierras, y de los que trabajan en estos campos, sólo el 30 o 40% son empleados permanentes", han apuntado.

La tasa general de alfabetización entre los trabajadores de las plantaciones es inferior al 50%, lo que "redunda negativamente en la importancia que otorgan a la educación de sus hijos", han añadido.

Si bien la Constitución de la India contempla que "la educación es obligatoria y gratuita y un derecho fundamental de los niños de 6 a 14 años, la realidad es diferente", han denunciado, y han señalado que, según el informe del censo de 2011, entre las comunidades de Assam, las más rezagadas educativamente son las comunidades de las plantaciones de té.

La Comisión Estatal de Assam para la Protección de los Derechos del Niño (ASCPCR) reveló que al menos el 80% de los campos de té del Estado incumplen la Ley de Derecho a la Educación y, además, contratan a menores.