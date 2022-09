Pescadores salvan a delfín bebé que estaba a punto de morir en una costa de Tailandia

Las enternecedoras imágenes de un delfín bebé le están dando la vuelta al mundo luego de su exitoso rescate en Tailandia. La cría de delfín fue encontrada por pescadores cuando estaba a punto de ahogarse en aguas del país asiático y hoy está bajo el cuidado de expertos en conservación.

En julio, un grupo de pescadores observó al pequeño mamífero mientras intentaba mantenerse a flote. Estaba enfermo, débil, y era incapaz de nadar. Así que decidieron alertar a especialistas en fauna marina que les dieron instrucciones detalladas de cómo cuidar al delfín hasta que un equipo de rescate transportó a la cría a un centro de cuidados.

El pequeño delfín fue transportado al Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Marinos y Costeros de Tailandia para que recibiera atención veterinaria. Lo bautizaron como ‘Paradon’, una palabra cuya traducción hace referencia a que salvar su vida no sería tarea fácil.

“Dijimos entre nosotros que la posibilidad de que sobreviviera era bastante baja, a juzgar por su estado”, dijo Thanaphan Chomchuen, veterinario del centro. “Normalmente, los delfines que se encuentran varados en la orilla suelen estar en un estado terrible. Las posibilidades de que estos delfines sobrevivan son normalmente muy, muy escasas. Pero ese día lo intentamos con todas nuestras fuerzas”.

Rescatan a delfín bebé en Tailandia; lo nombran 'Paradon'. Foto: AP

“No come lo suficiente, solo quiere jugar”

Los trabajadores lo colocaron en una piscina de agua de mar, le trataron una infección pulmonar y reclutaron voluntarios para vigilarlo las 24 horas del día. Tienen que sostenerlo en su tanque para evitar que se ahogue y alimentarlo con leche, al principio por medio de una sonda, y más tarde por medio de un biberón, cuando ya había recuperado un poco de fuerza.

Un veterinario del personal y uno o dos voluntarios se quedan en cada turno de ocho horas, y otros trabajadores se encargan durante el día de la bomba de agua y el filtro y de preparar la leche para el delfín.

Después de un mes, el estado de Paradon está mejorando. La cría, que se cree que tiene entre 4 y 6 meses, ya puede nadar y no presenta signos de infección. Pero el delfín, que el 22 de julio medía 138 centímetros y pesaba unos 27 kilos, sigue débil y no toma suficiente leche a pesar de los esfuerzos del equipo por alimentarlo cada 20 minutos aproximadamente.

Decenas de veterinarios y voluntarios han ayudado a cuidarlo. Foto: AP

Thippunyar Thipjuntar, una de las muchas voluntarias, dice que con la redonda cara de bebé de Paradon y su boca curvada que parece una sonrisa, no puede evitar encariñarse con él y preocuparse por su desarrollo.

“No come lo suficiente, sino que sólo quiere jugar. Me preocupa que no reciba suficiente nutrición. Cuando inviertes tu tiempo, tu esfuerzo físico, tu atención mental y tu dinero para venir aquí a ser voluntaria, por supuesto que deseas que crezca fuerte y sobreviva”.

Se estima que el delfín requerirá cuidados durante al menos un año, mientras desarrolla dientes y aprende a comer pescado.

Paradon, sobreviviente de una especie amenazada

El joven Paradon pertenece a los delfines del Irrawaddy, una especie vulnerable que vive en aguas costeras poco profundas del sur y el sureste de Asia, y en tres ríos de Myanmar, Camboya e Indonesia. Su supervivencia está amenazada por la pérdida de hábitat, la contaminación y la pesca, cuando son capturados involuntariamente con otras especies.

Los funcionarios del centro de investigación marina creen que solo quedan unos 400 delfines del Irrawaddy en la costa oriental de Tailandia, en la frontera con Camboya. Desde que los pescadores encontraron a Paradon el 22 de julio, decenas de veterinarios y voluntarios han ayudado a cuidarlo, día y noche.

Sus veterinarios creen que los cuidados prolongados valen la pena porque son pocos los casos de éxito en este tipo de animales. Además apuntan que los delfines como Paradon son raros, pues no quedan muchos en el mundo.

Con información de AP.