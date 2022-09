Qué es el CAT y cómo puedes usarlo a tu favor

El Costo Anual Total (CAT) es un elemento clave para reducir los gastos asociados un crédito o producto financiero; que te permite elegir la opción con la tasa de interés, comisiones y cargos más baratos.

La mala noticia es que –de cuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)– 80% de las personas no compara los productos y servicios financieros antes de contratarlos y, por lo tanto, no toman en cuenta o no saben para qué sirve el CAT.

La especialista en finanzas personales, Alejandra Ortiz, explicó que las cifras de la ENIF revelan que hasta ocho de cada 10 usuarios de servicios financieros no sabe elegir cómo elegir el crédito más barato o el menos costoso para sus necesidades de financiamiento.

Indicó que las personas que no investigan cuál es el CAT se arriesgan a pagar más por un préstamo o financiamiento: desde tasas de interés más elevadas, hasta comisiones, primas de seguros e Impuestos.

Refirió que el Costo Anual Total mide el costo total que pagarás en un año por tu crédito incluye todos los costos y gastos derivados o asociados al mismo; lo cual te permite saber qué producto, banco o institución te ofrece las opciones menos costosas, compararlas y elegir la que más se ajusta a tus necesidades.

Te puede interesar: Cuesta de enero se extiende a septiembre; regreso a clases ahoga bolsillos

“Cuando no haces uso del CAT o contratar un préstamo sin comparar los costos y condiciones, corres el riesgo de comprometerte a pagar un préstamo o financiamiento hasta 20% más caro.

“Por ley, todos lo bancos y todas las instituciones que otorguen créditos al consumo, personales e hipotecarios están obligadas a publicar el Costo Anual Total asociado a sus productos”, puntualizó Alejandra Ortiz.

Puntos clave del CAT

Para utilizar y sacar provecho a la información que te proporciona el CAT, el director de Educación Financiera de Citibanamex, Juan Luis Ordaz, te sugiere tomar nota de los siguientes puntos clave:

¿Qué es el CAT?

Es una medida para calcular el costo de un crédito, que no solo incluye la tasa de interés, sino todos los demás gastos relacionados; incorpora todos los cargos adicionales que componen el crédito: comisiones, anualidad, seguros, IVA y cargos extra.

¿Qué debes saber?

Si vas a contratar un crédito o tarjeta, toma como primera referencia el CAT que publican las instituciones financieras, el cual generalmente aparece en la publicidad de los diferentes productos de crédito. El costo anual que aparece en este tipo de comunicación, es reportado con fines informativos y para su cálculo toma como base la tasa de interés promedio del producto. El CAT no lo pagas todo siempre. Como incluye todas las comisiones, también cuenta con algunas que puedes evitar: por ejemplo, la “comisión por pago tardío”; si pagas siempre a tiempo, este cargo nunca la pagarás. El Costo Anual Total real es personalizado y esto se debe a que la institución financiera otorga diferentes condiciones que dependen de factores como: perfil de riesgo, historial crediticio, nivel de endeudamiento, entre otros. Puedes tener el mismo producto financiero que otras personas, pero con diferentes condiciones crediticias. Conforme una persona tiene un mejor historial crediticio, las instituciones financieras suelen ofrecer mejores condiciones de financiamiento, como puede ser tasas de interés más bajas. El CAT no es sinónimo de la tasa de interés; además de contener la tasa de interés, también considera otros costos inherentes del crédito. Cada persona puede tener varios productos financieros y cada uno con costo anual diferente.

Tips para aprovechar el CAT

El directivo de Citibanamex te recomienda:

Para comparar entre los productos financieros de las diferentes instituciones financieras, tu primer referente es el CAT.

Es importante investigar los beneficios que cada producto de crédito ofrece. De esta manera podrás elegir el producto que te cobra menos y el que mejor responda a tus necesidades.

y el que mejor responda a tus necesidades. Busca y selecciona entre las diferentes opciones de crédito el CAT más bajo y que responda a tus necesidades y capacidad de pago .

. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 advierte que 80% de las personas no compararon sus productos o servicios financieros antes de adquirirlos y, por lo tanto no toma en cuenta o no sabe para qué sirve el CAT.

Para los productos de crédito, el Costo Anual Total (CAT) es el costo real del producto y es un indicador muy importante al momento de calcular el costo de los créditos, porque te permite comparar entre las diversas instituciones.

Sigue leyendo en Publimetro: