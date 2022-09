Chanel interpreta la canción de 'Pinocho', el remake del clásico Disney: "Su mensaje de respeto sigue calando"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"A los 'haters' de las redes sociales les falta 100% respeto y tolerancia. En general, nos hace falta un poquito más de empatía, de comprensión y de amor. Es uno de los mensajes que le dice la Estrella Azul, el Hada Azul, a Pinocho. A pesar de ser un cuento antiguo, ahora, con esta nueva versión 'live action', ese mensaje sigue calando en la actualidad", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press la cantante que, con esta, ya suma dos colaboraciones con Disney, contando con su interpretación de leona en el musical 'El Rey León'.

Desde el Pepito Grillo de Cliff Edwards en el 'Pinocho' original de 1940, hasta el Hada Azul de Cynthia Erivo en la versión internacional del remake, Chanel se une a una larga lista de artistas que, a lo largo de los años, le han puesto voz a las famosas melodía de los clásicos de Disney: "Lo he vivido como si tuviera, literal, 10 años. Tengo el 'hype' por las nubes".

"Lo que he podido aportar es esa esencia del corazón, lo que te hace conectar con las personas es el canal con el que cantas. Es un tema que me ha hecho mucha ilusión hacer y me toca esa niña pequeña que tengo dentro. La he cantado con mucha técnica vocal porque no es una canción fácil, pero con el filtro desde el corazón y canalizando la letra", ha expresado la artista, que además asegura que la experiencia ha sido "una sorpresa increíble" y "todo un sueño".

Pese al exitazo que supuso 'SloMo', su primer single con el que representó a España en Eurovisión 2022, Chanel no siente presión ni prisa ninguna por sacar música, aunque sí se muestra entusiasmada: "Estoy grabando muchas canciones. Lo que estoy haciendo en el estudio es enfocarme, dedicarme y cocinar a fuego lento para que salga ese puchero como yo quiero con los ingredientes que yo quiero".

Sin embargo, Chanel parece más dubitativa en torno a la idea de volver a repetir una experiencia competitiva en dos de los concursos televisivos que debutarán el próximo año: Eurovisión Latin América e Hispavisión, un formato similar impulsado por RTVE con ecos del festival de la OTI: "Cuantas más plataformas hagan pública la música y más llegue a la gente, mejor, pero no he pensado en concursar. Estoy aquí, en el presente".