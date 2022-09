Jorge Vilda: "El partido ante Ucrania es una final simbólica"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"El partido ante Ucrania es una final simbólica porque es el octavo partido y llevamos 48 goles y no nos han metido ninguno. Podemos conseguir una clasificación brillante con todas las victorias y pasando de 50 goles y cero en contra", expresó Vilda este lunes en rueda de prensa previa al encuentro.

El madrileño insistió en la posibilidad de conseguir "una clasificación perfecta", lo que ve como "un nuevo reto" para su equipo. Además, también quiere comprobar "diferentes comportamientos de las jugadoras, ver cómo reaccionan ante un bloque bajo, que siempre va a ser muy complicado y que hay que ser capaces de contrarrestarlo". "Además, jugamos en casa y hay que dar alegrías a tu afición", añadió.

El técnico aseguró sentirse "satisfecho" tras un partido "completo" el pasado viernes ante Hungría, aunque pueden "mejorar ciertos aspectos" como en los centros al área y los remates y "en el balón parado". "Me gustaría que el equipo diera su mejor versión", admitió.

"Se compitió bien y se presionó bien ante una Hungría cerrada y esperamos lo mismo de Ucrania, pero estamos acostumbrados a que los equipos nos planteen sistemas muy defensivos. Con la llegada de Lluís Cortés intentarán jugar más el balón y no hacer tanto juego directo. Tiene jugadores físicamente potentes, que están bien entrenadas y con calidad para salir rápido", opinó.

En este sentido, opinó que con la marcha del catalán a Ucrania, "España ha perdido un gran entrenador". "Se nota su mano en Ucrania, que es un equipo mejorado del de la primera vuelta en muchos más aspectos, más competitivo, que ha aumentado el nivel de las jugadoras. Está trabajando además con las inferiores y seguro que en un futuro tendrán un nivel superior. Además, tiene mucho mérito que jueguen con todo lo que está pasando en su país y eso es un motivo más, es un partido que puede transmitir más valores que lo deportivo", subrayó Vilda.

Finalmente, le envió ánimos a la lesionada Mariona Caldentey a la que espera ver "muy pronto entrenando y compitiendo", y resaltó que ha llamado para sustituirla a una lateral como Ainhoa Vicente Moraza porque cuenta con "laterales superofensivas y cualquiera puede jugar de extremo" como la balear.

OLGA CARMONA: "ME SIENTO CADA VEZ MÁS CÓMODA, PERO TENGO QUE MEJORAR"

Junto al seleccionador nacional comparecieron precisamente dos laterales como Olga Carmona y la debutante Oihane Hernández. La futbolista del Real Madrid recordó que es una "jugadora muy joven que acaba de aterrizar" en el combinado nacional. "A medida que voy sumando minutos me siento mucho más cómoda con mis compañeras, pero soy consciente de que tengo que mejorar muchas cosas", indicó.

"Creo que tengo virtudes ofensivas como pueden ser el desborde, la velocidad o el descaro, que lo puedo aportar a la selección. Recuerdo la charla de Montse Tomé en la Sub-23, que cuando empecé a jugar de lateral me dijo me adecuaba al modelo de la selección. Tengo que seguir mejorando en esos aspectos que me caracterizan", añadió la andaluza.

Esta dejó claro que "todos los partidos" son una motivación y "oportunidades para ganarte tu sitio". "El de Ucrania nos lo tomamos como un reto aunque tengamos la clasificación sellada, queremos ganar y seguir potenciando nuestras virtudes y ser cada día mejor selección", apuntó.

Por su parte, Oihane Hernández se mostró "feliz" de poder disfrutar el pasado viernes de sus primeros minutos con la Absoluta. "Estoy muy contenta de poder disfrutar de esta experiencia y de poder aprender de todas mis compañeras y lo que nos ofrece el cuerpo técnico", afirmó la defensa del Athletic Club.

La internacional también coincidió con Carmona sobre la importancia del choque ante Ucrania. "Para una jugadora nunca hay un partido en el que no te juegues nada, siempre quieres ganar, aprovechar al máximo os minutos y queremos conseguir acabar la clasificación invictas", sentenció.