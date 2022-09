Pep Guardiola: "El Manchester City está muy lejos del Sevilla en Europa"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Este partido será difícil porque los equipos españoles dominan en Europa. Me encantaría tener una historia como la que tiene el Sevilla, creo que el City está muy lejos de él en Europa", confesó Guardiola en rueda de prensa previa al partido.

El catalán se mostró feliz de jugar en "un estadio magnífico" como el Ramón Sánchez-Pizjuán donde espera a un rival que "no se va a preocupar sólo de defender". "Tenemos que estar preparados porque van a ser agresivos. Esta competición se juega con mucha ilusión y más en un estadio como este, así que tenemos que estar preparados para eso y tenemos que coger el ritmo", subrayó.

El de Santpedor insistió en que el conjunto hispalense "es un club con historia". "Es un reto, queremos estar pronto clasificados para los octavos de final porque esta Champions se va a jugar en poco tiempo", recordó en relación a la menor duración en tiempo de la fase de grupos por el Mundial de Catar.

"Seguro que nos van a llevar al límite y tenemos que estar preparados desde el primer minuto porque si no es así te atropellan. Más que táctica hay que darle mucha importancia al aspecto emocional", advirtió Guardiola.

Sobre el delantero noruego Erling Haaland, que ha empezado a gran nivel la temporada, el técnico del City recalcó que "todos los jugadores" que fichan es para que sean "mejor" equipo. "Pero si sólo confiamos en Erling, no ganaremos la Liga de Campeones", advirtió.

"Ha venido porque pudimos convencerle. No teníamos delantero y él sintió que podía jugar con nosotros. Se está adaptado bien, como Julián (Álvarez) y el resto de los nuevos. Entiendo que todo el mundo hable de Erling, pero tenemos seis nuevos jugadores y quiero que se adapten lo más rápido posible. No ganamos por él, pero tiene un talento especial y nos puede ayudar a solucionar problemas, sin duda. Pero si no jugamos bien, no ganaremos", recalcó.