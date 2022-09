Portaltic.-Google Play concluye Indie Games Festival, con Quadline y Dungeons of Dreadrock entre los ganadores

MADRID, 5 (Portaltic/EP)

Indie Games Festival se presenta como una celebración de los mejores juegos independientes en la tienda de aplicaciones de Google, que ofrece a los estudios pequeños la oportunidad de presentar sus propuestas y competir por una formación específica para el desarrollo de sus ideas.

Esto es posible gracias al programa Indie Games Accelerator, un plan de estudios con una duración de 10 semanas en el que los desarrolladores pueden obtener sesiones de capacitación personalizadas y 'online' con expertos de la industria del videojuego.

La compañía abrió el plazo de suscripciones a principios de este verano para desarolladores locales de videojuegos de Corea del Sur, Japón y Europa. Tras una primera eliminatoria, Google anunció que entre los títulos europeos candidatos a la final se encontraban Fury Unleashed, Kitty Q, Pawnbarian y Wingspan, entre otros.

Entre los títulos de origen japonés, destacó A Year of Springs, Brave Farm Survival, Crazy Donuts, Raspberry Mash, Train's Run o Time for Coffee in the Strange Forest.

En el apartado de Corea del sur, en cambio, se encontraban títulos como Bingo Star, Drawing Beats!, Dungeon Rogue, Lost Pages, SuperBattle y The Greater, entre otros.

Ahora, la compañía ha anunciado los ganadores del Indie Games Festival, que recibirán la formación mencionada y otros impulsos promocionales para aumentar su visibilidad en la tienda de aplicaciones.

Así, los ganadores del festival en el apartado de Europa han sido Dungeons of Dreadrock (Alemania), Please, Touch The Artwork (Bélgica) y Quadline (Ucrania), en el apartado correspondiente a Europa.

De Corea del Sur han destacado Dungeon Log: Legendary Adventurer (Giant Dice), Lost Page - The Beginning of the Bridle (Gpicrew) y The Greater (IM GAME). No obstante, el premio de los usuarios (Users' Choice Award) lo ha recibido Nyang Tower: Square Logic (Studio Box Cat).

Finalmente, los títulos premiados de origen japonés han sido Catastrophe Restaurant (Zxima.llc), Raspberry Mash (Ignition M) y Soulvars (ginolabo).

Conviene destacar que no todos los juegos independientes del festival se pueden descargar a nivel europeo, puesto que, por ejemplo, gran parte de los coreanos son exclusivos de Google Play en territorio asiático.

Además, en España también están disponibles los títulos finalistas del concurso, algunos de ellos gratuitos y otros, de pago. Esos son DT Space Races, Fury Unleashed, Get Together: A Coop Adventure, Gladiators: Survival in Rome, Kitty Q, Quare Valley y Wingspan.