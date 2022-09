Tenis.-Margaret Court: "No creo que Serena Williams me haya admirado"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

"A Serena la he admirado como jugadora. Pero no creo que ella me haya admirado nunca", dijo Margaret Court en una entrevista concedida al diario británico 'The Telegraph', que recoge Europa Press.

La menor de las Williams, de cinco hermanas de Compton (California), dejó las pistas tras 27 años de profesional, con 23 títulos de 'Grand Slam', a uno finalmente del récord histórico de Margaret Court.

Precisamente, la australiana, de 80 años, reconoció que le "encantaría" haber jugado en esta época. "Creo que es mucho más fácil. Cómo me gustaría haber llevado a mi familia o a mis amigos conmigo. Pero no podía, tenía que ir sola o con la selección", añadió.

"La gente no ve todo eso. Como aficionados, teníamos que jugar todas las semanas, porque no teníamos dinero. Ahora, pueden irse cuando quieran y volver cuando quieran", apuntó Court, quien ganó sus títulos individuales de 'Grand Slam' entre 1960 y 1973.

En esta línea, la extenista afirmó que su primera retirada en 1065 fue porque "solía echar de menos" su hogar. "Estábamos fuera 10 meses. Puedes estar con alguna que otra persona, pero no es como tener a tu familia allí. Es un mundo totalmente diferente. Eso es lo que me decepciona; que los jugadores de hoy no honren el pasado del juego", concluyó.