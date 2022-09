‘La Esperanza’ que tumbó el 19S resurgirá en la Catedral de CDMX

A cinco años de los sismos de 2017, que dejaron daños a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX), el gobierno federal, a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), erogará 54 millones de pesos para concluir con la restauración del templo.

La primera etapa de restauración finalizó en agosto del 2021. En aquella ocasión se realizaron trabajos de mantenimiento al sistema de pilotes de control, erradicación de flora parásita y calafateo de grietas, así como rehabilitación de instalación eléctrica y sistema pararrayos, con una inversión de cerca de 20 millones de pesos.

Para la segunda etapa, participaron en el concurso de licitación nueve empresas, entre las cuales resultó ganadora Escoda Técnicas de Arquitectura Monumental S.A. de C.V. con un proyecto por un monto de 46 millones 509 mil 652 pesos. El fallo se dio a conocer este lunes 5 de septiembre.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Foto: Monserrat Vargas / Publimetro

El arquitecto Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos, dio a conocer -en conferencia de prensa- que Escoda logró obtener los 50 puntos necesarios para ser elegida y aseveró que con los trabajos que realizará se garantizará que la Catedral va a seguir durante muchos más, estable y segura.

La empresa intervendrá en la estructura de las dos torres que quedaron vulnerables, además de las bóvedas de la nave principal, así como en la cúpula del Sagrario. También atenderán las grietas que se generaron en mamposterías, piedras y muros.

Resurgirá escultura ‘La Esperanza’

El sismo del 19S hizo colapsar una de las esculturas que se encontraban en la parte externa central de la Catedral, llamada ‘La Esperanza’. Desde ese entonces, la pieza no ha sido restaurada. Las otras dos figuras que la acompañaban ‘La Fe’ y ‘La Caridad’ también fueron retiradas porque también sufrieron algunos daños.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Foto: Monserrat Vargas / Publimetro

Esta etapa de restauración contempla la reparación de las tres piezas históricas, que fueron esculpidas por Manuel Tolsá y Sarrión en la época de 1794.

‘La Esperanza’ se fragmentó en partes de distintos tamaños y su ancla de bronce se deformó y deshizo en tres piezas. ‘La Fe’ y ‘La Caridad’ tienen suciedad, manchas, grietas, fisuras y algunos faltantes.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Foto: Monserrat Vargas / Publimetro

Arturo Balandrano señaló que para la restauración de las esculturas se prevé un monto de alrededor de cinco millones de pesos.

El dinero restante, que completaría los 54 millones de pesos, dijo, se utilizarán para la contratación de una asesoría técnica especializada del Instituto de Ingeniería de la UNAM, además de una Gerencia de Proyecto para ayudar a administrar la obra.

A 5 años de los sismos

A pregunta expresa de Publimetro sobre por qué se ha retrasado tanto la restauración de la Catedral, el arquitecto Balandrano enfatizó que han habido varios factores y en primer lugar se encuentra la magnitud del desastre del sismo del 19S del 2017, el cual aseguró que ‘ni siquiera la Revolución Mexicana afectó tanto el patrimonio cultural’.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Foto: Monserrat Vargas / Publimetro

Indicó que aunque los daños en la Catedral no fueron severos, es el conjunto más importante del país y para el cual se tiene que ser muy cuidadoso en preservar su imagen auténtica. Si bien, dijo que han tenido los recursos disponibles, no había un diagnostico completo para programar las obrar; no obstante, aseguró que ahora están listos y se prevé que esto concluya el 31 de diciembre del año en curso.

DATOS DE LAS ESCULTURAS QUE ‘TUMBÓ’ EL SISMO 19S

Nombres: ‘La Esperanza’, ‘La Fe’ y ‘La Caridad’

‘La Esperanza’, ‘La Fe’ y ‘La Caridad’ Material y técnica: Piedra chiluca tallada y ensamblada

Piedra chiluca tallada y ensamblada Dimensiones: 260 cm (alto) x 110 cm (ancho) x 90 cm (profundo)

260 cm (alto) x 110 cm (ancho) x 90 cm (profundo) Peso aproximado: 3.5 toneladas

3.5 toneladas Autor: Manuel Tolsá y Sarrión

Manuel Tolsá y Sarrión Época: 1794 - 1813

