Cruz Roja Región de Murcia impulsa proyectos de cooperación al desarrollo en campamentos saharauis y Ecuador

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja Española en la Región de Murcia impulsa diferentes proyectos de cooperación al desarrollo para mejorar áreas como el sistema educativo de menores con discapacidad y personas con necesidades especiales en los campamentos saharauis o la atención a la salud integral de personas mayores en Ecuador.

La organización humanitaria ha divulgado y remarcado estos proyectos con motivo del Día Internacional del Cooperante, que se conmemora el 8 de septiembre, según informaron fuentes de la ONG en un comunicado.

En concreto, desde la Región de Murcia, Cruz Roja desarrolla un proyecto de Cooperación al Desarrollo denominado 'Apoyo y mejora del sistema educativo para menores con discapacidad, a través centros de educación especial y discapacidad sensorial, en los campamentos saharauis'. Este proyecto viene siendo financiado por la Comunidad Autónoma a través de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.

En el ámbito de la Ayuda Humanitaria, Cruz Roja también desarrolla el proyecto 'Atención a la salud integral de las personas mayores en contexto COVID-19 en la provincia de Pichincha, en Ecuador' actualmente también financiado por la Comunidad a través de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.

Cruz Roja en la Región de Murcia también se ha propuesto 'Mejorar el sistema educativo para personas con necesidades especiales en los campamentos de personas refugiadas saharauis en Tinduf, Argelia'. Este proyecto depende de la financiación del Ministerio de Asuntos Sociales, a través de sus Centros de Educación Especial y Discapacidad Sensorial.

8 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL COOPERANTE

Llegar al sitio más remoto, mejorar su forma de vida, y cubrir las necesidades que puedan tener en ámbitos como la salud, el acceso al agua o la erradicación de las desigualdades son motivaciones que conocen muy bien los delegados y delegadas de Cruz Roja Española, que dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen la capacidad y fortaleza de multiplicar su acción en apoyo a otras sociedades nacionales, y comunidades.

Que "Cruz Roja llega al sitio más remoto, y a todas las personas" es algo que opina Estanislao, quién colabora en un proyecto de asistencia a migrantes en tránsito en Mali, Burkina Faso, Gambia, Níger y Senegal.

"Para mí, la cooperación está muy ligada a la empatía, y en el inicio sientes necesidad de formar parte de la solución a muchos problemas que te rodean, a nivel local, o internacional", señala Estanislao --Tani entre sus conocidos--, que comparte región de trabajo con Natalie, con un proyecto en el que también están involucradas la Cruz Roja Danesa y la Cruz Roja de Luxemburgo.

Ella, que empezó en la Cruz Roja Canadiense, comenzó esta aventura en busca de fondos para la ayuda humanitaria, y acabó con la Cruz Roja Noruega antes de la Española, por lo que a día de hoy asegura que, bajo su experiencia, "Cruz Roja es la mejor preparada y la que mejor ubicada está para trabajar con migrantes".

En Níger, Zacarías vive como el país atraviesa una de las peores crisis de los últimos años, y lamenta que la producción agrícola disminuya porque la población no tiene acceso a sus cultivos por las incursiones de personas armadas, desplazamientos forzosos y, sobre todo, por la acusada y prolongada sequía.

Frenar la crisis alimentaria y ayudar a más de 8 millones de personas, es su hoja de ruta. "Les dotamos de alimentos, distribuimos kits de productos básicos, o agua potable, además de ayudas en efectivo, que respetan más su dignidad y cubren mejor sus necesidades", ha señalado.

Desde Burundi, Gonzalo también sigue la línea de la rehabilitación de fuentes locales, el saneamiento y la higiene, junto a la nutrición y la cohesión social; "la crisis alimentaria no está afectando mucho, pero el encarecimiento de precios, la inflación, sí, puesto que Burundi es uno de los países más pobres del mundo, por lo que la población está en malas condiciones alimentarias".

Hasina también lamenta cómo la crisis alimentaria afecta a Haití, donde está de misión, "no tienen acceso a los nutrientes necesarios para mantener una alimentación saludable, tanto en cantidad como en variedad", algo que le preocupa especialmente no sólo en el corto plazo, si no en el largo, "no poder comer cinco veces al día, especialmente los niños y niñas, significa un desarrollo no adecuado tanto físico como cognitivo si se mantiene de manera crónica".

Por eso, trabaja en ofrecer medios de vida a las personas y dotarlas, por ejemplo, de semillas con las que crear sus huertos, para que sean sostenibles en el tiempo, y estén capacitados cuando el proyecto termine y la población ya tenga sus propios recursos.

LA RESPUESTA INTERNACIONAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Estos son solo algunos ejemplos de la labor desempeñada por Cruz Roja Española a nivel internacional. La ONG tiene desplegados, a día de hoy 63 delegados y delegadas en todo el mundo; en lo que va de año, lleva realizadas 126 misiones (63 en África, 16 en América y 47 en Europa, Asia y Oriente Medio).

A día de hoy, en ejecución se encuentran 171 proyectos: 78 África, 48 América, 30 en Europa, Asia y Oriente Medio y 15 globales, de los que se benefician 4.681.684 personas.

En 2021 la cifra llegó a las 6.808.991 personas beneficiarias en los 283 proyectos totales en los que participaron hasta 115 delegados y delegadas.

La mayor parte de los proyectos están encaminados a atender a personas afectadas por desastres, personas sin medios de vida, o personas migrantes y refugiadas; sin embargo, también se contemplan medidas para mujeres en dificultad, personas afectadas por violencias o conflicto, con problemas de salud, entre otras.

En los próximos meses, Cruz Roja va a prestar especial atención a la crisis alimentaria en África, la más grave en décadas con 323 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa.