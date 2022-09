Marcos Alonso y Héctor Bellerín cumplen su "deseo" de vestir la camiseta azulgrana en su presentación

Bellerín: "Tenía la intuición de que algún día volvería a casa"

Marcos Alonso: "Tener esta oportunidad es lo que siempre hubiese querido desde que era un niño"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona presentó este martes al lateral Héctor Bellerín, quien tenía "la intuición" de que algún día volvería al cuadro catalán, y Marcos Alonso, que cumple una oportunidad que "siempre" deseó desde que era niño, por lo que ambos cumplen su "deseo" de vestir la camiseta azulgrana tras firmar hasta el 30 de junio de 2023.

El primero en firmar su nuevo contrato fue Bellerín en su vuelta a casa tras 11 años en las filas del Arsenal inglés. "He vestido esta camiseta durante muchos años en la Masia, pero siempre ha sido un sueño vestir la del primer equipo. Ha sido uno de los años que no me esperaba volver, pero lo he hecho de una manera muy bonita", explicó.

"Cuando eres pequeño y estás en la cantera, lo único que te imaginas es jugar en el primer equipo, pero la realidad es un poco diferente. Era algo que siempre he tenido dentro mío", añadió Bellerín, que afirmó los reiterados intentos fallidos de volver a la Ciudad Condal en el pasado. "Tenía la intuición de que algún día volvería a casa", indicó.

Sobre su paso por la Premier League, el jugador de 27 años reconoció que lo "más importante" ha sido la gente que ha conocido por el camino y en su nuevo vestuario se ha encontrado un ambiente "muy bonito".

Por su parte, el presidente azulgrana Joan Laporta reiteró la insistencia de Xavi Hernández para su incorporación. "Siempre ha estado tu casa. Llegaste desde muy pequeño en 2003, el año que empecé como presidente, y marchaste con 16 años, por lo que has pasado por muchas experiencias que seguro que te han enriquecido", dijo.

"Héctor además de gran talento futbolístico, es una persona comprometida con la inclusión y sostenibilidad. Nos ayudará en este aspecto con su compromiso personal", finalizó Laporta en su presentación.

MARCOS ALONSO: "ES UNA OPORTUNIDAD QUE SIEMPRE HUBIESE QUERIDO DESDE QUE ERA NIÑO"

Posteriormente, Marcos Alonso saltó al césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para firmar su contrato. Así, el jugador de 31 años continúa la saga familiar como 'culé', después de que su bisabuelo y su padre también jugasen en el club.

"Tener esta oportunidad es lo que siempre hubiese querido desde que era un niño y mi padre me traía al Camp Nou. Es muy especial estar aquí. Tengo muchas ganas y estoy muy ilusionado de conseguir muchos éxitos", dijo emocionado Alonso tras estampar su firma.

También, el carrilero izquierdo admitió su entrega en su nueva etapa. "Más que soñar hay que trabajar. Mucho esfuerzo, sacrificio y entrenamiento. Ahora hay que preparar mi camino en un equipo que empiezo de cero para ganarme un sitio", sentenció.