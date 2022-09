Petr Pavel, exjefe del Estado Mayor checo, anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Pavel, quien ya a finales de junio adelantó que se postularía a la Presidencia, ha convocado a los medios de comunicación en la capital del país, Praga, para confirmar su candidatura de cara a los comicios de enero, para los que parte como uno de los principales favoritos, según recoge 'Ceske Noviny'.

El que también se desempeñase como presidente del Comité Militar de la OTAN entre 2015 y 2018 ha reconocido que, entre sus prioridades, destaca la política exterior activa, impulsar una economía innovadora en República Checa, lograr la independencia energética y mejorar la Educación.

Pavel ha anunciado que prevé presentarse a los comicios de forma independiente a cualquier partido, algo que requiere del apoyo de al menos 50.000 checos. Para ello ha anunciado que recorrerá la geografía nacional a lo largo de los próximos meses en busca de firmas que le respalden, así como de donaciones económicas que sufraguen la campaña.

El exjefe del Estado Mayor ha reconocido también que la coalición gubernamental SPOLU (Juntos), que a día de hoy no ha logrado todavía convencer a nadie que lidere su candidatura, le sondeó como posible candidato común, si bien Pavel ha rechazado este movimiento.

"No les pedí apoyo. Si ellos quieren apoyarme, no me negaría", ha reconocido Pavel, quien sí ha defendido que "un candidato puramente de partido tendría problemas para ganar" en los comicios, previstos para el tercer fin de semana de enero.

Los estudios demoscópicos sitúan a Pavel como uno de los principales aspirantes a sustituir a Milos Zeman al frente de la Presidencia. Junto a él se encuentra el ex primer ministro Andrej Babis, quien todavía no ha confirmado su participación en los comicios, si bien se espera que dé el paso a finales de octubre.