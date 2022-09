Tebas: "Llevando escasamente 45 días, la LPFF ya demuestra que van a hacer las cosas serias y un buen producto"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, opinó este martes que, "llevando escasamente 45 días", la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) ya demuestra "que van a hacer las cosas serias", con un buen producto, lo que ha atraído el interés de grandes compañías como DAZN, y advirtió que el papel de su organismo será "apoyar, asesorar si es necesario" y estar "empujando para que sea un éxito"

"Llevando escasamente 45 días la liga de fútbol profesional, ya demuestran que van a hacer cosas serias, que van a hacer un producto serio y por eso aparecen y pagan cantidades importantes gente como DAZN u otros que estuvieron a lo mejor preguntando, porque un producto serio y una competición que ya aspira a ver las cosas bonitas, sin conflictividad, eso hace que la gente se quiera unir a ese proyecto", declaró Tebas antes de la presentación oficial de la Liga Profesional de Fútbol Femenino.

El dirigente deseó "lo mejor" a la que será la primera competición profesional del deporte femenino en España. "Nunca olvidemos que dentro de la liga profesional femenina hay 12 equipos que pertenecen a clubes de la liga de fútbol masculina. Estamos aquí para apoyar, estar en los momentos que necesiten, asesorar si es necesario y empujando para que la liga profesional femenina sea un éxito porque será un éxito para el fútbol y de la mujer, que también es importante", apuntó.

Sin embargo, el presidente de LaLiga aprovechó para acordarse de Luis Rubiales, al que aprovechó para lanzarle un mensaje por su falta de apoyo al proyecto. "Empujan todos menos uno, pero a eso ya estamos acostumbrados", aseveró.

Por otro lado, Javier Tebas recalcó que "no hay censura" en el fútbol español, volviendo a salir al paso de una polémica que ya trató en sus redes sociales. "El vídeo que circula por las redes al que he contestado era de 2019, pero alguien interesadamente ha vuelto a sacar esa polémica y es que no hay polémica, no hay censura", comentó.

"Si los periodistas queréis que los jugadores se paren en la superflash y se paren a la salida cuando pasan por la flash hay que preguntarles por el partido, si no, no se pararán. Cuando un jugador quiere contestar algo sobre su vida laboral o personal ya convocará su conferencia de prensa y la contará, ellos saben que si se paran es para preguntas del partido", señaló.

El espíritu que busca LaLiga con los medios de comunicación, en palabras de su presidente, es el de "hacer comunidad" para mejorar el producto. "Todos aportamos, nos gusten o no, para intentar ser y seguir siendo de las mejores ligas del mundo y para eso hay que trabajar todos, nos gusten las críticas o no nos gusten las críticas", aclaró.

También comentó la información del New York Times sobre el sueldo de Kyliann Mbappé en el Paris Saint-Germain, una "barbaridad" que ya se esperaba y "no sujeta ni a raciocinio ni a nada porque el PSG lo hace todo fuera de control". "Me gustaría saber los salarios que paga el PSG en Francia y en Catar", declaró.

Además, el presidente de LaLiga volvió a reconocer que le gustaría tener al futbolista francés en el campeonato, aunque sabe que no se puede "tener siempre todo lo mejor" porque "es muy complicado". "Me gustaría, igual que me gustaría que Mourinho volviese a entrenar, pero de Mbappé ha sido el que más ha estado sonando en todo el año, incluido vosotros, diciendo que iba a venir y yo me lo creí", concluyó.