Xavi: "Soñar es gratis, pero debemos tener mucha humildad porque desde 2015 no ganamos la Champions"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Es la Champions, es un privilegio poder jugarla y empezamos en casa contra un rival que no tiene nada que perder y es un partido 'trampa', hay que estar alerta porque es un rival muy físico, que aprovecha muy bien el balón parado y muy rápido en las transiciones", aseguró Xavi este martes en rueda de prensa de previa a la visita del equipo checo.

El técnico culé recordó que les ha tocado "un grupo muy difícil", pero que están "con toda la ilusión del mundo", con el claro objetivo de "competir e intentar ganar la competición". "Los objetivos son títulos y el del partido de mañana son los tres puntos. No tenemos que mirar más allá. Hay que pasar el grupo y después ya veremos. Hay que competir y generar buenas sensaciones, pero soñar es gratis, por qué no la podemos ganar", advirtió.

"Competir y soñar con ganarla, si no, no estaría aquí. Yo quiero ganar, no concibo competir sin ganar, pero de aquí a ser favorito... Debemos tener mucha humildad, desde 2015 no la ganamos y el año pasado jugamos la Liga Europa, hay que ser cautos y pensar que cada partido va a ser una 'guerra'", reiteró el entrenador catalán.

Este insistió en que tienen "mucha ilusión y ganas de competir en la máxima competición de clubes". "No costó estar, hay que valorarla y dejarse la piel para sacar ante el Viktoria los tres puntos, pero es la Champions y nos genera una especial ilusión", declaró.

En este sentido, tiene claro que "no" son de las mejores plantillas porque eso "hay que demostrarlo". "Yo puedo salir a decir que es la mejor de la historia del Barça, perder contra el Viktoria y me lo como con patatas. Hay que demostrarlo como se hizo ante el Sevilla, la Real o el Valladolid, y a final de temporada me preguntas si es la mejor de la Champions", replicó.

"Aquí hay presión cada día, bienvenida sea. Hemos ganado cinco Copas de Europa, vamos a intentar competir hasta donde nos llegue", prosiguió Xavi que ve "muy bien y muy positivo que se genere ilusión entre los culés" y que tampoco quiere echar la vista atrás sobre las últimas actuaciones en la Champions porque "cada temporada es una historia y cada partido, un mundo". "Intentaremos que no se repita y competir cada partido sea el Bayern, el Inter o el Viktoria. Es complicado ganar la Champions porque hay grandísimas plantillas", recalcó.

Por ello, subrayó que el Viktoria Plzen "no es asequible". "Hacen las cosas muy bien y nos complicará. Es fundamental comenzar bien y ganar los tres puntos en casa es vital porque luego vienen dos salidas difíciles. Hay que cambiar el chip y tener también buenas sensaciones en Champions", apuntó el entrenador blaugrana.

Lo que tiene también claro es que "habrá rotaciones". "El calendario es muy exigente y necesitamos que la gente juegue, que participe. Hay cansancio, molestias, en Sevilla fue un partido muy físico y hay acumulación de fatiga y es positivo que haya rotaciones y que la gente se sienta importante. Tengo mucha plantilla y mi idea es ir rotando", comentó.

De todos modos, Xavi descartó para este encuentro a Héctor Bellerín y Marcos Alonso, que "tienen que rodarse no han tenido muchos minutos en la pretemporada y necesitan más bagaje físico", aunque confirmó que sí estarán para el fin de semana, mientras que insistió en que cuenta con Gerard Piqué y Jordi Alba que "están ayudando desde otro rol en este momento", pero que esto "puede cambiar".

Por otro lado, el de Terrassa reconoció que su equipo ha tenido "mucha mejora" desde su llegada. "En nuestro modelo hemos mejorado mucho, también los jugadores, y a nivel anímico el equipo está mejor, las nuevas incorporaciones han venido bien, han venido con carácter ganador y la competencia entre ellas ayuda a que todos entrenen bien", resaltó.

"DEMBÉLÉ HA CAMBIADO EL CHIP"

El exjugador quedó muy conforme tras ver repetido la victoria en Sevilla, donde cree que hubo una sensación engañosa de que hubo "un dominio tremendo" del conjunto sevillista. "Pero sus ocasiones fueron todas fuera de juego", puntualizó. "Tenemos gol y efectividad, la línea defensiva está bien, y estamos en buen momento de forma, pero ahora tenemos otro examen. Las sensaciones son muy buenas en general", confesó.

"Me he nutrido mucho de Pep (Guardiola) y de Luis Enrique, son dos referencias espectaculares para mí y si no están entre los tres mejores del mundo, está entre los cinco. A mí me gusta controlar el juego con el balón, pero si hay espacio hay que aprovecharlo, también hacíamos transiciones con Pep. Ahora en el fútbol moderno el rival te aprieta arriba, con uno para uno y el espacio ya está generado y tenemos que aprovecharlo, pero claro que es 'ADN Barça', las dos cosas son buenas", explicó sobre los estilos de sus predecesores, más directo el del asturiano.

Además, Xavi confirmó que Miralem Pjanic dejará el club porque tenía "una propuesta para jugar más" y entiende que quiera "ser más feliz teniendo minutos", resaltando que el bosnio haya sido "un gran profesional hasta hoy".

Sobre Ansu Fati, indicó que ha "hablado" con el delantero y que ya está "preparado" para jugar de titular y para ir "entrando más a menudo", mientras que la falta de minutos de Frank Kessie "es un tema de adaptación. "Pablo Torres es uno más de la plantilla y estoy muy contento con él", agregó sobre el joven futbolista, que entrará en la lista para el debut en la Liga de Campeones.

Finalmente, el técnico catalán se refirió a Ousmane Dembélé. "Soy parte de este cambio, pero no soy el máximo responsable y nunca he visto cambio. He sido honesto con él, es un jugador clave y he insistido mucho para que se pueda quedar. Tiene la capacidad y con la mentalidad que tiene ahora es más fácil que triunfe, él es el que ha cambiado el chip", opinó.