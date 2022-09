Fórmula Fernando Alonso: "Tengo esperanza de luchar por cosas más importantes con Aston Martin"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"El objetivo para el futuro es intentar tener un coche competitivo que nos permita luchar y ahí el cambio a Aston Martin. Cambio de escudería y tengo esperanza de poder dar ese salto importante para luchar por cosas más importantes", explicó Alonso este miércoles en las redes sociales del operador de telecomunicaciones Finetwork.

En esta línea, el veterano piloto de 41 años mostró su confianza con Aston Martin. "Tienen recursos, inversión y talento, fichando ingenieros número uno de Red Bull y Mercedes. Este año han empezado mal, pero a veces esto te da esa chispa y ambición. Vamos a intentar darle la vuelta a la situación", añadió.

Antes de su nueva experiencia, el asturiano espera conseguir algún podio esta temporada con Alpine, equipo con el que mantiene una buena relación. "Lo que hemos hecho Renault y yo siempre será parte de la historia", dijo sobre la escudería francesa, con la que tratará de acabar de la mejor manera posible.

"El podio está más cerca que otros años, pero necesitas la ayuda de los coches de delante. Este año estamos sextos y séptimos y si en alguna carrera hay algún toque delante estamos para coger esa oportunidad. Aún quedan oportunidades", explicó el bicampeón del mundo.

Alonso, quien espera seguir al menos dos temporadas más en la Fórmula 1, admitió la dificultad de ganar. "He tenido la gran suerte de haberlo saboreado ya en el pasado. Ahora estamos en otra posición luchando por el 'Top-5'. Solo gana uno. Hamilton lo hizo durante siete años, y ahora Verstappen podría lograrlo por segunda vez. No creo que tenga mucha diferencia lo que hago con Leclerc, 'Checo' Pérez o Magnussen.

Por ello, el piloto español no tiene mente la Triple Corona. "Hasta que esté en F1 no pienso en tras categorías porque el calendario es muy exigente. No lo sé en un futuro, pero no está ahora mismo en mi cabeza", zanjó.

Preguntado por su curiosidad en el 'paddock', donde las cámaras le cazaron revisando la configuración del monoplaza de su futuro equipo, reconoció que lo hace desde un punto de vista "amateur". "A veces lo hacemos cuando acaba la carrera. Le echas un vistazo, pero sin saber lo que estás mirando. Ves un poco el asiento, cinturones, cosas de confort y comodidad, más que prestaciones", añadió.

Sobre su valoración de su segunda temporada tras su regreso a la competición, el piloto mostró su alegría tras un inicio "tremendamente" desafortunado. "Este año creo que acabaré contento también por el nivel después de volver. Al principio perdí 40-50 puntos por problemas mecánicos y estamos haciendo un buen año", sentenció.