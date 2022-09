Fútbol/Liga Manuel Pellegrini: "Queremos llegar lo más arriba posible y hay que demostrarlo con resultados"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Uno quiere llegar a lo más arriba posible. Pelemos todo el año para clasificarnos para Europa y queremos llegar lo más arriba posible. Mañana tenemos el primero escollo y hay que demostrarlo con resultados", afirmó el chileno en la rueda de prensa previa al estreno en Europa League de este jueves (18.45 horas).

El técnico instó a entrar "desde el primer partido" sabiendo que se enfrentan "a partidos difíciles". "La Roma y el Betis pueden parecer favoritos, pero hay que demostrarlo en el campo, los resultados lo irán diciendo. No creo que en la práctica haya equipos favoritos", valoró el favoritismo de estos dos clubes en el grupo.

"Es un equipo muy físico e intenso, vamos a tener que estar muy concentrados en defensa. Intentaremos hacerles daño con el balón, es un equipo que se encierra mucho en su campo", analizó sobre el HJK, su primer rival en esta fase de grupos.

El técnico chileno avanzó rotaciones en el once titular de los verdiblancos, debido al cargado calendario. "Jugando los jueves y llegando el viernes a España, competir el domingo se puede hacer una vez, pero hay seis partidos, así que prefiero hacer una rotación", explicó, antes de confirmar que Fekir no estará, al no viajar con el equipo por una lesión muscular.

"La aportación de Fekir es muy importante, pero hemos jugado sin él y el equipo ha sabido responder. Hay un plantel y tendrá la responsabilidad de sacar las cuatro competiciones. Cuanto más tengamos a todos en perfectas condiciones mejor, pero nunca tendremos la excusa de que nos faltó uno o dos jugadores para no poder sacar el resultado", insistió, después de confirmar que Carvalho "está en la convocatoria, por lo tanto está para jugar".

Además, abordó el tema de jugar sobre césped artificial, "algo nuevo" para el conjunto sevillano. "No podemos buscar una justificación en cosas exteriores, vamos a tener que acostumbrarnos rápido mañana", recalcó.

JOAQUÍN: "SIEMPRE TENEMOS LA ILUSIÓN INTACTA DE HACER UN BUEN PAPEL"

El capitán del equipo, Joaquín Sánchez, instó a "intentar aclimatarse" al campo de césped artificial, para que no sea "un problema o un hándicap". "No estamos acostumbrados. Está claro que vamos a entrenar e intentar aclimatarnos lo antes posible, el bote, los controles, cómo corre el balón", añadió.

"Estoy con la misma ilusión de poder jugar y competir otra vez en Europa. Es importante empezar bien y mañana tenemos un partido difícil en un terreno donde no estamos acostumbrados. Vamos a tener que estar muy concentrados", auguró el extremo, que aseguró que el equipo "siempre" tiene la ilusión "intacta de hacer un buen papel", aunque será "a base de rendimiento y resultados". "Es una competición muy bonita y podemos hacer un buen papel", concluyó.