Tenis.-Tenis/US Khachanov, Ruud, Garcia y Jabeur, primeros semifinalistas masculinos y femeninos del US Open

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Khachanov sometió en cinco sets (7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3) y 6-4) al Kyrgios en una dura batalla que se alargó hasta las tres horas y cuarenta minutos. Con su potente servicio como principal arma, el ruso interrumpió la andadura del australiano en Nueva York, donde había mostrado una gran tenis e inspiración, aspirando a levantar su primer 'Grande'. Así, el ruso jugará sus primeras semifinales de 'Grand Slam' y luchará por seguir soñando en el US Open.

El ruso conectó 30 saques directos ante Kyrgios, el jugador con más victorias en el circuito desde el pasado junio, para llevar la efectividad a su máximo esplendor, completando un partido inmaculado en el que se adjudicó todos los juegos con su servicio en los tres sets que ganó. Además, Khachanov salvó durante el encuentro siete de nueve oportunidades de ruptura que afrontó con su saque, para combatir los destellos de un Kyrgios que fue muy intermitente, solo aupado por el empuje de un público entregado a su causa.

Khachanov se verá las caras en semifinales con Casper Ruud, que venció esta madrugada al italiano Matteo Berretini en tres sets (6-1, 6-4, 7-6 (4)). El noruego, que jugará su segunda semifinal de 'Grand Slam' y todavía con opciones de ser número uno -si es campeón o si llega a la final y Alcaraz no lo logra-, apabulló al número 14 del mundo, siendo muy superior en las dos primeras mangas.

Sin acertar con su servicio y mostrando signos de desconcentración, Berrettini no dio guerra hasta el tercer set, en el que llegó a ir 5-2 arriba. Una ventaja que dejaría escapar en favor de Ruud, que remontó hasta forzar un 'tie-break' que cayó de su lado. Los otros dos partidos de cuartos serán Rublev-Tiafoe y Sinner-Alcaraz.

GARCÍA Y JABEUR PUGNARÁN POR UN PUESTO EN LA FINAL DEL US OPEN

En el cuadro femenino, Caroline García superó a Coco Gauff (6-3, 6-4) para alcanzar en el US Open su primera semifinal de 'Grand Slam', mostrando su mejor nivel de tenis hasta ahora. La estadounidense, que venía con una gran dinámica, no fue tan efectiva como el resto del verano y no pudo responder de manera positiva a la gran derecha de la francesa durante su duelo en cuartos.

A pesar del poderoso servicio de Gauff, Garcia se mantuvo firme desde el resto y puso rápidamente el 4-0 en la primera manga, encontrando las esquinas y las líneas para desesperar a la estadounidense. Su superioridad se alargó durante todo el duelo para volar de manera directa a semifinales y continuar su ascenso. La número 17 del mundo volverá al 'top 10' tras su victoria colosal, además de ser la primera francesa en meterse en semifinales del US Open desde Amélie Mauresmo en 2006.

Enfrente estará la tunecina Ons Jabeur, que se convirtió en la primera mujer africana en llegar a las semifinales del US Open gracias a su victoria sobre Ajla Tomljanovic, verdugo de Serena Williams, este martes (6-4, 7-6 (4)). La quinta cabeza de serie sacó a relucir todas sus cualidades para sobreponerse al poderío de la croata.

La jugadora tunecina ganó los dos enfrentamientos previos ante Garcia, ambos en 'Gran Slam'. En el otro lado del cuadro, Iga Swiatek, número uno del mundo, y Jessica Pegula, y la checa Karolina Pliskova y la bielorrusa Aryna Sabalenka disputarán los otros dos partidos de cuartos de final.