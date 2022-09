En la alcaldía Benito Juárez “Cuidamos a quien nos cuida”: Santiago Taboada

En el marco del foro “Derechos Laborales y Sociales de las Personas Trabajadoras del Gobierno de la CDMX, el Caso de las Cajas de Previsión”, el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, señaló que uno de los grandes pendientes que tiene la Ciudad de México es con sus policías y la dignificación de su labor.

”Hay que hacer un replanteamiento en la CDMX de las cajas, del trato que se les da a los policías y las prestaciones que tienen, de las prestaciones que tienen sus familiares, porque no pueden desaparecer millones de pesos así, y esto, hablando de un tema histórico, en donde el rendimiento de su dinero no se ve, en donde las mejoras, los aumentos, prácticamente, pareciera que están esperando que se vaya poco a poco extinguiendo esta figura, para que después nadie diga nada y, así como pasó con los fideicomisos en Gobierno Federal que los quitaron por un plumazo y que muchos trabajadores eran beneficiarios que, de una u otra manera, sostenían sus pensiones”, destacó el alcalde.

Foro “Derechos Laborales y Sociales de las Personas Trabajadoras del Gobierno de la CDMX, el Caso de las Cajas de Previsión”. Foto: cortesía.

Durante su intervención en la mesa titulada “Derechos Sociales y Laborales como Derechos Humanos”, Santiago Taboada, recordó que siendo presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se presentaron diversos puntos de acuerdo, así como una ley y explicó que, desde el inicio de su administración al frente de la Alcaldía Benito Juárez, un eje fundamental de la estrategia de seguridad Blindar BJ, ha sido dignificar la labor policial a través del programa “Cuidar a quien nos cuida”.

”Cuando tuve la oportunidad de ser diputado local, yo planteé la primera iniciativa que tenía que ver con la dignificación policial y se aprobó aquí por unanimidad en los momentos en los cuales había inclusive un fondo de capitalidad y con este tema me quedé, como dicen, muy prendido; de los grandes pendientes que tiene la ciudad es con sus policías... (Cuidar a quien nos cuida) tiene que ver con darles incentivos, no todo se trata de dinero, me parece que también se trata de darles condiciones, de darles apoyos, porque es un poco regresarle a este elemento todo lo que ha venido de una u otra manera haciendo por la alcaldía”, expuso.

El alcalde de Benito Juárez agregó que como parte de este programa los elementos de Blindar BJ reciben una capacitación constante, cuentan con equipamiento para realizar sus funciones y tienen acceso gratuito para ellos y sus familias a todas las instalaciones deportivas y culturales, así como a programas de salud y educación. Además, informó que tienen instalaciones propias y dignas, acondicionadas con camas, cocina, baños y regaderas con el objetivo, dijo, de tener una mejor corporación comprometida con la seguridad de las y los vecinos.

Foro “Derechos Laborales y Sociales de las Personas Trabajadoras del Gobierno de la CDMX, el Caso de las Cajas de Previsión”. Foto: cortesía.

″Nosotros les damos un incentivo a los mejores policías cada año; les hemos dado becas a sus hijos, porque ironía, ninguno de los hijos de los policías de la CDMX está en programas sociales de la ciudad, no hay un solo porcentaje de vivienda dirigida a los policías de la ciudad, ni uno solo, eso sí, hay clientelas, inclusive hay organizaciones en dónde tienen prácticamente el control de la vivienda popular de la ciudad”, apuntó.

En este sentido, Santiago Taboada lamentó que los policías de la capital no tengan derecho a ningún hospital público, como cualquier otro trabajador para poderse atender en alguna clínica del IMSS o del ISSSTE y cuestionó el destino del rendimiento del dinero de los trabajadores, ya que, al haber utilidades, dijo, debería verse reflejado en el bolsillo de las familias.

“El planteamiento que sostengo tiene que haber un acceso a un porcentaje de los programas sociales, primero para estos trabajadores que han estado en el olvido del Gobierno de la Ciudad y que han pasado tres o cuatro campañas electorales y no ha habido una sola propuesta. La Ciudad de México es una generadora, en ese sentido, de beneficios de dinero, las transferencias que tienen del Gobierno Federal y el problema es que todo este diseño tiene que ver con sostener clientelas. Ahora que está tan de moda la palabra bienestar, el gobierno tiene que ser un generador de eso, pero con estructuras sólidas y con planteamientos claros, que trasciendan, que sean institucionales”, subrayó.

Asimismo, el alcalde de Benito Juárez aseguró que los policías, al ser trabajadores del gobierno, tienen derecho a tener condiciones laborales justas y dignas, así como sus familias.

“Con recursos limitados se puede replantear y redignificar la labor de los policías y, sobre todo, en esta lógica de la caja, tendríamos que entrar precisamente en un replanteamiento del modelo de cómo se están gastando sus pensiones, el recurso, las utilidades, los réditos, que hoy, insisto, con toda esta transparencia, con toda esta tecnología, podrían inclusive ustedes estar viendo prácticamente cualquier mejora o movimiento en sus pensiones, en sus salarios, desde un teléfono celular. Ojalá parte también de lo que se diga en las promesas electorales de 2024, haya un apartado que hable precisamente de la seguridad social para los policías en activo, pero también para todos aquellos que dieron su vida, su servicio durante muchos años para la policía de la Ciudad de México”, concluyó.

Además, el alcalde sostuvo que, así como las Fuerzas Armadas tienen un esquema de seguridad social independiente al Estado, ese es el diseño institucional, dijo, que se tendría que implementar en beneficio de la Policía Auxiliar, Preventiva y Bancaria, además de rehacer el diseño de las cajas, “porque al final ha habido grandes historias de hace mucho tiempo de cómo se llevaron y como las cajas terminaron sirviendo a campañas electorales”.

En este foro estuvieron presentes los diputados locales Federico Dôring, Héctor Barrera, Christian von Roehrich y Ernesto Alarcón, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez, la quinta visitadora, Nadia Sierra y la consejera Tania Espinosa, ambas de la CDHCM, además del catedrático de la Escuela Libre de Derecho, Sergio Olvera.

