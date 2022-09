Idris Elba ya no quiere ser James Bond

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El nombre de Elba para interpretar al legendario agente secreto con licencia para matar sonó con mucha fuerza por encima de otros como Tom Hiddleston o Henry Cavill. Ahora, en una reciente entrevista, el intérprete británico admite que interpretar a James Bond no satisface ninguno de sus propósitos ni tampoco una meta a alcanzar dentro de su trayectoria cinematográfica.

"No creo que, ya sabes, interpretar a Bond satisfaga algunos de mis objetivos personales", señaló con contundencia Elba, dejando claro que, por mucho que fuese un reclamo para renovar la franquicia, no está dentro de sus planes ser el nuevo 007.

"No os voy a mentir. En cada rincón del mundo al que voy, y os estoy hablando de muchas y diferentes culturas, siempre me dicen: '¡Bond!' Pero no, no es el objetivo de mi carrera", prosiguió el protagonista de películas como Pacific Rim, o su último y más reciente trabajo en la gran pantalla, La Bestia, echando así un jarro de agua fría sobre los rumores que lo señalaban como protagonista de la nueva entrega de James Bond.

"Siento que va más allá de mí. No es una cuestión de, debería, lo haré, lo haré. Es lo que dicta la voluntad de la nación, a veces", concluyó Elba, a quien la propia productora de la saga, Bárbara Broccoli, llegó a contemplar como una posibilidad a tener en cuenta.

Claro que no es la primera vez que el actor se pronuncia al respecto sobre interpretar a Bond. Y pese a que en 2019 no desechó la idea de encarnar al célebre espía, sus última palabras al respecto parecen concordar con las últimas declaraciones que realizó ya en octubre de 2012 a ITV London, donde aseguró que él no iba a ser "el próximo James Bond".