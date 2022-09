Junta escolar en Miami se opone a reconocer el mes LGBTQ

MIAMI (AP) — La Junta Escolar de Miami-Dade se opuso a reconocer octubre como el mes de la historia de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer.

Padres, maestros y estudiantes hablaron durante más de tres horas el miércoles; un grupo mencionó el adoctrinamiento de los estudiantes y otro habló sobre cómo los nazis condenaron al ostracismo a los homosexuales y lesbianas con un triángulo rosa. Luego, la junta votó 8 a 1 en contra de la medida propuesta por Lucía Báez Geller, integrante de la mesa escolar.

“Es año electoral y la retórica anti-LGBTQ+ es una herramienta utilizada por algunos para difundir información errónea”, dijo Báez Geller. “Esto es simplemente desinformación”.

La funcionaria le dijo al diario Miami Herald que la medida “es principalmente para reconocer la dignidad y el respeto mutuo”.

La propuesta también incluía informar a los estudiantes de 12vo grado sobre dos casos que se encuentran ahora en la Corte Suprema: Obergefell vs. Hodges, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo; y Bostock vs. el condado Clayton, que plantea que un empleador no puede despedir a alguien por ser homosexual o transgénero.

Durante el año, cada mes se elige un tema especial para enseñar a los estudiantes sobre historia, incluida la herencia hispana, la historia negra y la historia de la mujer. Octubre es el Mes Nacional de la Historia LGBTQ.

El año pasado, la junta escolar reconoció el mes LGBTQ, pero no incluyó la disposición para agregar los dos casos de la Corte Suprema.

Algunos de los que se opusieron a la medida dijeron que ésta iba en contra de sus creencias religiosas, mientras que otros dijeron que la junta se atenía al adoctrinamiento y abuso sexual de niños. Algunos afirmaron falsamente que la medida adoptaría un nuevo plan de estudios para que los alumnos aprendan sobre temas LGBTQ sin el consentimiento de los padres.

A principios de este año, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió una orden que prohíbe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infantes hasta el 3er grado, un proyecto de ley conocido como “No digas gay”.

El sistema de escuelas públicas de Miami-Dade es el cuarto más grande de Estados Unidos, con 331.500 estudiantes.