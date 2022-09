Nena Daconte revela sus problemas con el alcohol y una depresión psicótica diagnosticada

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

En estas memorias, Meneses vuelve a rememorar el difícil momento que atravesó en el año 2010, cuando decidió poner punto y final a su colaboración con Kim Fanlo --esta ruptura ya la contó previamente en un libro con viñetas--. En esta ocasión, añade algunos detalles, como por ejemplo que no ha vuelto a hablar con el bajista, que también fue su pareja, tal y como recoge Europa Press del texto.

Meneses explica que llevaba meses aguantando burlas sobre su físico por parte de los componentes de la banda -- "sentía que hacían comentarios sobre mi olor corporal, sobre mi orientación sexual (...)"--, mientras que Kim ironizaba respecto a su manera de cantar y otras humillaciones -- "se cree que canta como Ella Fitzgerald", asegura que dijo el músico--.

Por todo ello, alcanzó un delicado estado de salud mental y le llevó a abandonar el grupo. Tras comunicarlo a Kim Fanlo, llegaron los "problemas". "Expuso su negativa a que siguiera mi carrera musical con el nombre de Nena Daconte. Quedamos en volver a vernos después de las fiestas de Navidad, cuando todos estuviéramos más tranquilos, pero aquella reunión no tuvo lugar y comenzó su andadura judicial", explica en las memorias.

"¿CÓMO SERÁ KIM HOY EN DÍA?"

Ahora, Meneses reconoce que no ha vuelto a ver al músico desde aquello --"¿Cómo será Kim hoy en día? ¿Como yo lo recuerdo o como soy ahora?", se pregunta--, si bien marca esa fecha como el inicio de una lucha contra la "ansiedad, las paranoias y el miedo", que había empezado a sentir durante esos meses. Meneses se trasladó a Madrid con su familia tras la separación y recibió el diagnóstico de una depresión psicótica.

"Pensaba que la gente me miraba por la calle, que hacían comentarios negativos cuando pasaba por su lado. Que hablaban de mí en la tele, en la radio, pero siempre de manera negativa. Además, creía en fantasmas y que estos me visitaban cada noche para acabar conmigo", apunta la compositora, quien detalla además la lista de pastillas que tomaba para combatir la depresión.

"Me consta que no soy el único caso. Acabo de leer 'Por si las voces vuelven', de Ángel Martín, y no puedo más que verme reflejada en cada palabra del libro", señala Meneses. Nena Daconte sigue explicando que a lo largo de estos años ha tenido problemas para seguir con la medicación y ha vuelto a sufrir otros episodios psicóticos.

"La psicosis no siempre es divertida, pero sí lo es en esencia. Es como si recordaras todos los sueños que tienes cada día, porque estás viviendo en el sueño. Que todo esté conectado es una sensación brutal, es la mejor montaña rusa del mundo. Con los medicamentos me da la sensación de que no hay cuaderno ni columpio, que no voy a poder escuchar la voz de mi alma (...) ¿Por qué no puede ser todo un poco más sencillo?", se lamenta.

"EL ABUSO SIEMPRE ES PELIGROSO"

Por otro lado, también señala al abuso de alcohol como uno de los agravantes de esta enfermedad mental. "El abuso del alcohol es malísimo para la felicidad y la tranquilidad mental. El abuso siempre es peligroso. Dicen que hay personas que tenemos una especial predisposición y lo mejor en mi caso sería no haberlas probado nunca: el cerebro es muy delicado", alerta.

Tras otro capítulo de abuso del alcohol en el año 2020 en plena pandemia, la cantante se propuso no volver a beber más. "Eso no tenía ningún sentido. No más borracheras. ¿Que cómo lo hice? Cigarrillo a cigarrillo, cerveza a cerveza, iba ganando todas las batallas. Una por una. Nunca más volví a caerme por los suelos", relata.