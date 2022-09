Portaltic.-PlayStation ve "inadecuada" la propuesta de Xbox de ampliar los acuerdos de Call of Duty tres años

Call of Duty: Modern Warfare 2 ACTIVISION (ACTIVISION/Europa Press)

MADRID, 8 (Portaltic/EP)

La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, anunciada a principios de año y en proceso de aprobación por las autoridades pertinentes, supuso un jarro de agua fría para Sony, ya que muchos de los juegos de la desarrolladora han estado durante años disponibles en PlayStation.

Entonces, Sony mostró sus dudas, esperando que la compañía de Redmond cumpliera con los contratos que ya se habían firmado con Activision Blizzard, y que aseguraban que títulos como Warcraft, Diablo, Overwatch, Candy Crash y Call Of Duty se jugarían en PlayStation.

En el centro de la pugna entre Microsoft y Sony se encuentra Call of Duty, uno de los más populares, y que en principio iba a estar disponible en PlayStation con los tres próximos lanzamientos, incluido Call of Duty: Modern Warfare 2.

La semana pasada se conoció que el director ejecutivo de Microsoft Gaming y jefe de Xbox, Phil Spencer, envió una carta a principios de año a su homólogo en PlayStation, Jim Ryan, para prometer por escrito que la saga Call of Duty podrá permanecer "muchos años más" en la consola de Sony.

Ahora, y según ha especificado Ryan en GamesIndustry.biz, esta ampliación del acuerdo se traduce en otros tres años de Call of Duty en Playstation.

"Microsoft solo ha ofrecido que Call of Duty permanezca en PlayStation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony. Después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta fue inadecuada en muchos niveles y no tuvo en cuenta el impacto en nuestros jugadores", ha declarado el directivo de PlayStation.