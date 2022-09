(Previa) El Girona no quiere fallar en Montilivi ante un Valladolid animado

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El conjunto de Michel Sánchez no termina de arrancar bien la campaña y sólo suma cuatro puntos, el último salvado in extremis en Palma, e intentará no fallar de nuevo ante su afición como hiciese ante el Celta de cara a dar alas al proyecto y confirmar la mejoría en solidez y juego que ha experimentado el equipo, con la salvación entre ceja y ceja.

"Estamos lejos de lo que yo quiero como equipo, pero me gusta mucho el equilibrio del bloque a la hora de ser compactos. Hemos encajado en todos los partidos, pero los datos dicen que somos un equipo que estamos por debajo en tiros recibidos. Debemos mejorar en todos los aspectos para que se produzcan más victorias y la situación sea más clara para nosotros. Somos un equipo equilibrado y desde fuera da sensación de fortaleza. Estoy satisfecho", valoró Michel en la previa del duelo.

Sin embargo, el encuentro también estará arcado por las bajas en el Girona de Stuani, Borja García, Iván Martín, Ibra, Yangel Herrera, Terrats y Ureña, aunque Michel recupera a Valery Fernández y Bernardo. En cuanto al once titular, Oriol Romeu y Aleix García serán los dueños del centro del campo, con la duda de si el acompañante de Riquelme y Taty Castellanos será Renier, Toni Villa, Samu Sáiz o Vallejo.

Por su parte, el Real Valladolid visita Montilivi con la moral por las nubes, después de lograr ante el Almería en el José Zorrilla su primera victoria contra el Almería, también en el último suspiro gracias a un tanto del israelí Shon Weismann, que regresaba de lesión. Ahora, buscará la victoria en un feudo en el que no ha ganado, con cinco derrotas y dos empates.

"Las victorias hacen que sea todo más fácil, pero ya tenemos otro rival duro. Hay mucha diferencia con los grandes. Es el momento de romper la estadística y ganar allí", deseó el técnico Pacheta en la rueda de prensa previa.

La mejor noticia para el entrenador del Valladolid es que todos sus efectivos están disponibles y la enfermería está vacía. Así, Weissman y Gonzalo Plata, ya con minutos en la última jornada, apuntan a la titularidad, en detrimento de Plano y Guardiola. Además, El Sadiq y Feddal podrían tener su oportunidad, ya con más entrenamientos en sus piernas.

--PROGRAMA DE LA QUINTA JORNADA DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 9 septiembre.

Girona-Valladolid. Soto Grado (C. Riojano) 21.00.

-Sábado 10.

Rayo Vallecano-Valencia. Gil Manzano (C. Extremeño) 14.00.

Espanyol-Sevilla. Cuadra Fernández (C. Balear) 16.15.

Cádiz-FC Barcelona. Del Cerro Grande (C. Madrileño) 18.30.

Atlético de Madrid-Celta. Hernández Hernández (C.Canario) 21.00.

-Domingo 11.

Real Madrid-Mallorca. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 14.00.

Elche-Athletic Club. Melero López (C. Andaluz) 16.15.

Getafe-Real Sociedad. Pulido Santana (C. Canario) 18.30.

Betis-Villarreal. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 21.00.

-Lunes 5.

Almería-Osasuna. Iglesias Villanueva (C. Gallego) 21.00.