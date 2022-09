Comunidad gay lanza SOS por viruela del mono en CDMX, la más ‘golpeada’

Activistas y líderes gays de diferentes países latinoamericanos emitieron una declaratoria dirigida a gobiernos de la región, dado que la mayoría de ellos no están implementando acciones contundentes para prevenir, diagnosticar y frenar la viruela del mono, enfermedad que principalmente afecta a la Ciudad de México (CDMX).

Desde la capital del país, los activistas decidieron elaborar el documento en el que resaltaron que la viruela símica representa una afrenta para la salud de los hombres gay, pues de acuerdo con datos de la OMS, afecta en más de 90% de los casos a dicha población.

En territorio nacional, la CDMX es en donde hay la mayor prevalencia de casos. Según el último Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, se han confirmado en el país 788 contagios de viruela símica, de los cuales, 442 se encuentran en la capital.

Del total de casos confirmados, 98% corresponde a hombres y 2% a mujeres; 44.4% de las personas tiene entre 30 y 39 años, es decir, 350 de los 788 confirmados. Asimismo, 11 tienen menos de 20 años; 195, de 20 a 29; 178 entre 40 y 49; 46 de 50 a 59; y ocho personas, 60 años o más.

Contagios por contacto íntimo

En entrevista con Publimetro, el doctor Jorge Saavedra, director del AHF Instituto en Salud Pública Global de la Universidad de Miami, también integrante de Gay Latino, y quien propuso e impulsó declaratoria en torno a la viruela símica, explicó que parte del documento es también hacer el llamado a la OMS para clasificar a la viruela del mono como una enfermedad que se transmite por contacto sexual.

“La mayoría de los casos que están presentándose son de este tipo, es decir, contacto íntimo de tipo sexual y especialmente en hombres gays y bisexuales” — - aseveró.

De hecho, la Secretaría de Salud en su más reciente comunicado sobre la viruela del mono en México, advierte que existen prácticas que pueden incrementar el riesgo de contagio ‘como: sexo con personas desconocidas, cuartos oscuros o fiestas sexuales; esto, debido al contacto estrecho entre las personas durante estas actividades’.

En esta línea, advirtió que no se está haciendo el seguimiento adecuado de contactos por lo que el reporte de casos no es creíble en México y, derivado de ello, no se está poniendo freno a la enfermedad y tampoco se hará visible la dimensión de los contagios, lo que provocará que no sea considerado un país para la distribución de vacunas.

Por lo anterior, dijo Saavedra, es el llamado a los gobiernos a dar toda la atención a los afectados, pues en la mayoría de los casos han notado que únicamente los mandan a aislamiento sin ningún tipo de seguimiento.

Diagnóstico en CDMX

En el caso de la CDMX, Jorge Saavedra refirió que únicamente Clínica Condesa es el lugar en donde se está dando una atención integral a los afectados, con un diagnóstico adecuado y el óptimo registro. No obstante, acusó que ninguna otra institución pública está preparada para enfrentar la enfermedad.

Asimismo, en esta entidad que fue líder en la realización masiva de pruebas de Covid-19, el doctor invitó a replicar la misma estrategia para que ningún afectado se quede sin tratamiento y exista la oportunidad de acceder a la vacuna en algún momento.

“Es necesario aumentar los centros de diagnóstico, aunque es una decisión que también debe tomar el gobierno federal, la política debe partir de ahí. Hay muchas personas que desconocen que tienen la enfermedad porque no hay la prueba confirmatoria, esto es lo preocupante, la expansión que se está dando, sin límites” — - declaró.

CASOS DE VIRUELA DEL MONO EN MÉXICO

Ciudad de México: 442

Estado de México: 51

Jalisco: 127

Yucatán: 49

Quintana Roo: 19

Baja California: 9

Chiapas: 14

Nuevo León: 10

Veracruz: 6

Guanajuato: 5

Nayarit: 5

Sinaloa: 5

Puebla: 5

Tabasco: 8

Chihuahua: 5

Morelos: 6

Querétaro: 3

Colima: 2

Oaxaca: 3

Sonora: 2

Aguascalientes: 4

Baja California Sur: 1

Coahuila: 2

Michoacán: 1

San Luis Potosí: 1

Campeche: 1

Hidalgo: 1

Zacatecas: 1

