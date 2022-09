En redes sociales rechazan a Camila Parker, reina consorte

Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II este jueves 8 de septiembre a los 96 años de edad, su primogénito, el Príncipe Carlos de Gales, subirá al trono británico como rey de Inglaterra y a su lado, Camila Parker será nombrada reina consorte.

El título de ‘consorte’ se le da a la esposa de un monarca reinante, sin embargo, el pasado de Camila Parker y la tragedia de Lady Di revivieron a la par de la muerte de Isabel II.

Internautas han expresado su rechazo a Camila Parker como reina consorte a través de redes sociales con memes y declaraciones como “Me niego a aceptar a Camila Parkers Bowles como reina de nada”, “No autorizo a Camila Parker como mi reina. Todos sabemos que Diana siempre será la reina del pueblo, reina del corazón”, “Por favor que no se muera la reina me niego a que Camila bruja Parker sea reina consorte”, entre otros.

*La Camila Parker feliz de ser la nueva Reina*



Todo el mundo, todo latinoamerica, y también la Reina Isabel desde el más allá :#QueenElizabeth pic.twitter.com/cCDTPs2b5v — Yuli bebé 🇲🇽🏳️‍🌈🍊 (@YuliCC86) September 8, 2022

Camila Parker es solo una moza.... Mi reina siempre será Diana pic.twitter.com/q9N7J9tKXd — JRencor😎 (@JR_rencoroso1) September 8, 2022

La cara de todos cuando vean salir a Camila Parker del palacio de Buckingham una vez coronada reina.#TheCrown #Isabel pic.twitter.com/VgGxwaYrYH — Aurora (@AURY_AURY) September 8, 2022

Acabo de leer que la pinshi Camila Parker si será reina consorte. pic.twitter.com/3zQUsTkcfM — Joss Luv (@JossMp97) September 8, 2022

Camila Parker al enterarse del estado de salud de la Reina Isabel #LondonBridge #QueenElizabeth pic.twitter.com/9mRy464zhH — 𝓒𝓪𝓻𝓲𝓽𝓸🌻 (@Carito_MR) September 8, 2022

Hasta que Camila Parker finalmente será reina. HEAVY!!! Forever mi ❤️ con Lady Diana! #ReinaIsabel pic.twitter.com/FpiqJJogui — Isabel C. M. 🇨🇱 (@isa_cmjl) September 9, 2022

Camila Parker, la Reina moza del reino unido. 😘 pic.twitter.com/63g00QwA8b — Melo melindrx (@melindrx) September 8, 2022

camila parker mañana llegando a el palacio de buckingham pic.twitter.com/7kVRyu67fi — alejandro (@alejandrgrc) September 8, 2022

Me niego a aceptar a Camila Parkers Bowles como reina de nada. pic.twitter.com/eKwhQQtqax — Lola Pipiola 🖤 (@LolaPipiola) September 8, 2022

Yo siendo de México, sin saber absolutamente nada de política pero muy preocupada porque el inútil del Príncipe Carlos y la otra ridícula de la Camila Parker van a ser Reyes #QueenElizabeth pic.twitter.com/ncouxsd67f — Yuli bebé 🇲🇽🏳️‍🌈🍊 (@YuliCC86) September 8, 2022