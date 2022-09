Sergio González: "Si algo me han enseñado en el Cádiz es jugar contra el Barça"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Nosotros vamos al partido a ganarlo. Sabemos quién está delante, sabemos las posibilidades, pero si algo me han enseñado en el Cádiz es jugar contra el Barça. Los futbolistas han demostrado hacer buenos partidos ante este equipo y eso nos tiene que echar un cable de confianza", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

Pese a la buena racha de resultados ante los 'culés', el Cádiz llega a la cita como colista, tras perder los cuatro partidos disputados, en los que no ha visto portería. "Tenemos que crecer y hacer buenos partidos. Las interferencias cada vez se hacen más pequeñas. Esta semana viene un rival difícil, pero se tiene que ver un Cádiz alegre, que disfruta jugando al fútbol. Estamos en ese camino", dijo.

"Conseguí la primera victoria contra el Barça siendo entrenador del Cádiz, eso nos debe dar confianza. Tenemos que plantear un partido teniendo los pies en la tierra. La estructura no nos debería sorprender. Deberíamos ser fiables en muchas situaciones", añadió.

Ahora, el equipo andaluz tratará de dejar atrás la mala racha de resultados. "Queremos sacar el mejor once para darle un susto que otro al Barça. Pensar en negativo no tiene nada bueno. Lo haremos el lunes si no ganamos, que esperemos que no ocurra. La clave de la temporada pasada fue que disfrutábamos desde el principio y estuvimos a la altura", reconoció.

Sergio González no podrá contar con Cala y el 'Choco' Lozano por sus molestias en el aductor, mientras que recupera a Rubén Alcaraz. "Nos tiene que dar ese aire fresco, no está para jugar de inicio. Tiene sensaciones cercanas para estar en la convocatoria. Es un día para estar juntos, decidiremos mañana quién se queda fuera. Puede estar para 15 minutos", afirmó.

"Somos los que somos y eso se nota favorablemente. Separando el inicio tan malo que hemos tenido, el equipo sigue dando pasos hacia adelante. Agua pasada no mueve molino. Somos conscientes de que no hemos empezado bien, que queremos otro Cádiz del que hemos visto, estamos en un proceso y vamos a por un partido difícil, pero vamos", declaró.

Sobre el gran momento de forma del rival, el técnico espera aprovechar las "debilidades" de los de Xavi. "Ha recuperado extremos por fuera, desmarques de Lewandowski al segundo palo, laterales altos y juego por dentro. Pero intentaremos localizar las debilidades y ejecutarlas bien. Nosotros vamos al partido a ganarlo. Sabemos quién está delante", sentenció.