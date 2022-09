Mueren cinco personas al hundirse un barco tras un posible choque con una ballena en Nueva Zelanda

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El hundimiento de la embarcación, en la que viajaban once personas, ha tenido lugar en torno a las 10.00 horas (hora local) en la bahía de Goose, unos 170 kilómetros al suroeste de la capital, Wellington, tal y como ha recogido el diario 'The New Zealand Herald'.

La Policía neozelandesa ha resaltado que el suceso ha sido causado por una "colisión" y, si bien el alcalde de Kaikoura, Craig Mackle, ha indicado que el barco chocó con una ballena, la Policía ha señalado que por el momento no puede confirmar este extremo.

Por otra parte, la Policía ha confirmado que los cinco cadáveres han sido recuperados por buzos y ha manifestado que se ha puesto en marcha el proceso de identificación de las víctimas, que serían parte de un grupo de personas que iba en una salida para observar pájaros en la zona.