Bolsa de Louis Vuitton para perro de 18 mil pesos se hace viral

Un usuario de Tiktok compartió en su cuenta un video en el que muestra un bolso para popo de perro, lo que recuerda a productos como los tenis de basura de Balenciaga.

Santiago Chávez, creador de contenido de accesorios y comida, realizó un ‘unboxing’ del diminuto bolso de una tienda Louis Vuitton y comenta que le explicaron para guardar las bolsas que se usan para recoger las heces de los lomitos.

En las imágenes se muestra como el vendedor se acerca al Tiktoker para mostrarle el artículo de lujo, que incluye los plásticos de polietileno, y tiene un costo de 3 mil 500 soles, lo que equivale a 18 mil pesos mexicanos.

Al ver el precio, el influencer sorprendido se cuestionó, “¿Tres mil 500 soles? (...) Pensé que costaba 400 o 500... No puede ser posible, ¡qué locura!”.

Al final del video el hombre asegura que adquirió un artículo especial para su perro schnauzer, sin embargo, en otro video negó haber comprado el bolso.

“Ustedes me criticaron por gastar más de mil 50 soles en esto, pero no, no lo compré gente”, dijo Chávez, aclarando que “Al leer sus comentarios se me ocurrió regalar este dinero a cinco personas que sí lo necesiten así que daré 500 soles para cada uno”.

Al asegurar que se había gastado un aproximado de 18 mil pesos en un producto para su perrhijo, el influencer mencionó que la dinámica del sorteo era llegar a ‘500 compartidos’.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV