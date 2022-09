El Papa pide esperanza y consuelo para Ucrania

ROMA, 11 (EUROPA PRESS)

"Sigamos rezando por el pueblo ucraniano para que el Señor le dé consuelo y esperanza", ha pedido el Papa durante el ángelus de este domingo.

Francisco ha recordado que viaja del 13 al 15 de septiembre a la capital de Kazajistán, Nur Sultan, para participar en el 7º Congreso de Líderes Mundiales de Religiones Tradicionales junto a 108 delegaciones de 50 países de todo el mundo.

"Pasado mañana partiré para un viaje de tres días a Kazajistán, donde participaré en el congreso de los jefes de las religiones mundiales y tradicionales. Será una oportunidad para dialogar como hermanos, animados por el deseo común de paz. La paz de la que nuestro mundo está sediento", ha señalado sobre la cita religiosa en la que estarán también varios líderes religiosos de otras confesiones como el Gran Imán de Al Azhar, Ahmed al Tayeb, y el Gran Rabino de Israel, David Lau.

Durante la oración mariana, Francisco ha señalado que Dios no está "tranquilo" si los fieles se alejan de Él. "Se aflige, se estremece en lo más íntimo de su ser; y se pone a buscarnos, hasta que nos vuelve a acoger en sus brazos", ha dicho.

Por otro lado, en un encuentro con más de 1.400 catequistas procedentes de todo el mundo este sábado, 99 desde España, el Papa pidió que la catequesis no se convierta en "una hora de clase más".

"Jamás se cansen de ser catequistas. No de dar lección de catequesis, esto no. Ofrecer. La catequesis no puede ser como una hora de clase, sino que es una experiencia viva de la fe", aseguró.