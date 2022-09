Fórmula 1/GP Carlos Sainz: "Si no hubiese penalizado, habríamos metido más presión a Verstappen"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Hemos estado mucho más cerca -de Red Bull-. Si yo no hubiese tenido una penalización, habríamos tenido los dos coches para hacer una estrategia mixta; Charles hubiese hecho exactamente lo que ha hecho hoy, yo hubiese hecho lo contrario y habríamos puesto mucha más presión a Max. Yo no he podido estar ahí y Max ha podido hacer lo contrario a Charles y ganar la carrera".

Sobre la carrera, el madrileño reconoció que ha tenido "buenas sensaciones". "He remontado más rápido de lo que esperaba. Íbamos muy rápido, podía pasar prácticamente a un coche por vuelta y eso me permitía perder poco tiempo y colocarme muy rápido detrás de Russell, que era mi objetivo. Cuando me he puesto ahí, estaba un poco lejos. Íbamos cogiéndole mucho en esas últimas vueltas, pero ha llegado el coche de seguridad y no ha podido ser. Íbamos muy rápido, hemos hecho buenos adelantamientos y ha sido divertido", manifestó.

Por último, Sainz cree que si no hubiese aparecido el coche de seguridad final habría podido estar cerca o incluso adelantar al británico George Russell (Mercedes) para alcanzar el tercer puesto. "Creo que hubiese llegado pegado en la última vuelta. Si me hubiese tirado a por él hubiese sido una incógnita, pero íbamos quitándole 1.3-1.4 por vuelta y la simulación nos daba que llegaba a su cola", finalizó.