Petro anuncia una reducción de los subsidios al combustible en Colombia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10.000 millones de pesos por trimestre. Es decir, casi 40.000 millones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional se produce al no subir el precio de la gasolina", ha explicado Petro a través de su cuenta en Twitter.

Petro ha planteado además un debate nacional sobre a los subsidios de los hidrocarburos. "¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40.000 millones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?", ha argumentado.

"El hambre y la pobreza son consecuencias de no subir los precios de la gasolina y de aumentar el déficit del fondo. A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado. No tocaremos los derivados del ACPM", ha explicado Petro.

Así, ha planteado que el Congreso aborde este debate incluyendo la compra de petróleo que Ecopetrol hace para el interior del país a precio internacional.