Trolebús Elevado en Iztapalapa inicia operaciones a media luz

El Trolebús Elevado, el cual fue inaugurado este 11 de septiembre, prestará servicio al público después de dos semanas, ya que estará realizando un periodo de pruebas operativas para que los operadores se familiaricen con las unidades y la ruta.

Este transporte tan esperado por la ciudadanía comenzó a realizar pruebas con 10 Troles; el Servicio de Transporte Eléctricos de la Ciudad de México invitó a los vecinos de Iztapalapa a darse una vueltecita que solo duro cerca de 30 minutos, un viaje directo, ya que los ciudadanos no descendieron en ninguna estación.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salid a las nuevas unidades que recorrerán el puente elevado sobre la avenida Ermita Iztapalapa.

La “inauguración” ha sido criticada por los ciudadanos por ser apresurada, ya que aún falta por terminar equipar algunas estaciones y hacer la conexión de la estación de la UACM con la estación de Santa Marta de la Línea 1 del Metro. Además de que todavía no hay precio del pasaje del Trolebús Elevado, que podría rondar entre los 4 y 7 pesos.

Esta línea está pensada para mejorar la movilidad de la alcaldía Iztapalapa que tiene 1.8 millones de habitantes y que no cuenta con un transporte masivo, que retomará la ruta que tenían los 250 microbuses que circulaban por la avenida Ermita Iztapalapa los cuales fueron inhabilitadas estas unidades generando un desorden y enojo de las personas que no tienen cómo trasladarse porque el Trolebús Elevado aún no opera, tienen que recurrir a tomar taxis para llegar su destino.

A pesar de los retrasos para terminar este nuevo transporte público, las personas consideran que es una buena opción ante las rutas de microbuses y combis. En Iztapalapa, sus habitantes han tenido que acostumbrarse a un transporte público inseguro, de mala calidad en servicio y de la mala conducción de los choferes de microbuses.

“Venimos desde Acatitla y, por seguridad, nos venimos en Metro porque hay mucha delincuencia en los microbuses. Andamos con el Jesús en la boca de que ya se subió este... Hasta los dulceros que se suben lo amenazan a uno su no les compras”, dijo Isabel una de las vecinas de esta demarcación.

La operación del Trolebús Elevado se ha aplazado 17 meses después de su fecha original, al anunciarse el proyecto en mayo de 2020, la Secretaría de Obras de la ciudad anunció que la primera etapa de construcción quedaría lista en abril de 2021, la cual se recorrió a noviembre, atribuyendo un retraso en las obras debido a un desabasto de acero a nivel mundial; luego se afirmó que la obra estaría lista en junio de 2022, para el 15 de julio se cambió de nuevo la inauguración al 11 de septiembre, cuando comenzaría el periodo de pruebas de conductores y unidades sin pasajeros.

Para los ciudadanos la construcción del nuevo sistema de transporte ha llevado mucho tiempo, aunque tiene esperanzas de que con el arranque de pruebas pronto se comience a dar el servicio para poder transportarse de forma más segura.

En la inauguración de las pruebas operativas del Trolebús Elevado se presentó la cantante mexicana Eugenia León y la escuela del Ballet Folklórico de México, de Amalia Hernández.