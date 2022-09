Dolientes no podrán dejar osos Paddington y sándwiches de mermelada en honor a la reina Isabel II

El pasado 5 de junio en las festividades de su jubileo de platino, la reina Isabel II protagonizó un divertido sketch junto al Oso Paddington, personaje con quien tomó el té y hasta disfrutó de un sándwich de mermelada.

Lamentablemente, el pasado 8 de septiembre, la reina falleció por causas naturales, por lo que los dolientes para hacerle un tributo han dejado decenas de peluches Paddington y sándwiches de mermelada en la entrada del Palacio de Buckingham.

Por ello, el sitio de internet Royal Parks anunció que ya no se aceptarán los osos Paddinton, sándwiches en bolsa y flores artificiales, ya que afectan al medio ambiente.

Oso Paddington

“Desafortunadamente, no se aceptarán obsequios ni artefactos y se le pedirá al público que no los traiga a los parques. No se deben traer objetos/artefactos que no sean florales, como osos de peluche o globos”.

Dolientes dejan regalos tras la muerte de Isabel II

Agregaron que tampoco se podrán aceptar velas encendidas en el lugar, ya que podría ocasionar un incendio.

“Gracias ‘Ma’am’, por todo”: Oso Paddington se despide de la reina Isabel II

El Oso Paddington tras darse a conocer el fallecimiento de la monarca, usó su cuenta en Twitter para rendirle un homenaje y agradecerle por su legado.

“Gracias ‘Ma’am’, por todo”, se lee en un único tuit que escribió y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

¿Cómo fue el momento del Oso Paddington con Isabel II?

La escena grabada desde el Palacio de Buckingham, y comienza cuando Paddington llega al lugar a tomar té tras la invitación de la monarca. Sin embargo, el personaje que es propenso a los accidentes, sus nervios hace que olvide los modales y en lugar de servirse en la taza, toma directamente de la tetera, sin dejar nada para la reina, lo que hace que se ponga más nervioso y aplaste sin querer un pastel que está sobre la mesa, rociando de crema a un peón del palacio.

Ante el incidente, el simpático osito, acude a su sombrero y dice que siempre guarda allí un sándwich de mermelada. La reina se muestra comprensiva, se ríe, y responde que ella hace lo mismo, pero que lo guarda en su bolso, y saca su sándwich.

Isabel II muestra que era amande los sándwiches de mermelada

En lugar de enojarse por el caos en la mesa, Su Majestad más bien parece divertirse con las actitudes de Paddington, que al finalizar le expresa: “feliz jubileo señora, gracias por todo”, a lo que ella responde “eso es muy amable”.

