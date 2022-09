¡No sufras! Libérate de las deudas del regreso a clases en 5 pasos

Revisa cuánto debes y cuánto puedes pagar, elimina los gastos no prioritarios y, si no te alcanza, elabora un acelerador de pagos. (Cuartoscuro)

Las deudas generadas por el regreso a clases literalmente “hace sufrir y angustian” a la mitad de las familias mexicanas, con hijos que cursan los niveles preescolar, primaria o secundaria.

Lo peor es que los afectados dedican hasta 60% de sus quincenas para pagar y tratar de bajar las cuentas y muchos llegarán endeudados al próximo año, alertó la coach en finanzas, Sandra Huerta.

“Si deudas del regreso a clases no te dejan dormir, lo mejor es dedicar una hora a revisar tus cuentas por pagar, ver qué porcentaje de tu quincena está libre y, si no te alcanza, elaborar un plan de pagos.

Plan vs las deudas en 5 pasos

“Cuando estás ahogado por los pagos”, apuntó la especialista, parece muy difícil poner las finanzas personales en orden, pero existen cinco pasos que te pueden rescatar:

1. Evalúa tu situación financiera

Revisa los recibos, notas, vouchers y estados de cuenta de tus tarjetas y suma el importe de todos pagos pendientes del mes e integra –a esa cuenta– los gastos del hogar: vivienda, transporte, alimentos, salud, educación y mensualidades de préstamos preexistentes.

Después suma todos tus ingresos del mes y resta el total que sí o sí debes cubrir durante el mes; de esta forma podrás saber cuánto debes, y qué monto de tus quincenas está disponible para comenzar a liquidar las cuentas.

2. Libera recursos

Elimina o reduce todos los gastos innecesarios, desde golosinas o antojos en la calle, hasta las vistas a restaurantes, películas en el cine o cuotas de apps de streaming que no aprovechas; también bájale al consumo de agua, luz gas, luz y telefonía.

El dinero que ahorres por este concepto, más el ingreso disponible –libre del gasto familiar, que arrojo la primera recomendación– destínalo a liquidar los adeudos; haz un esfuerzo para no dejar de pagar, aunque sea el mínimo.

3. No te asustes, si no te alcanza el dinero

Si saliste tablas o no te alcanza la quincena tienes dos opciones: primero, acude a tu banco o acreedor, diles que estás atrasado y que buscas ponerte al corriente; solicita una reestructuración financiera con una mensualidad fija que puedas cubrir y una tasa de interés manejable.

Segunda, genera ingresos extra y, que no te pena si, para ello debes vender algún artículo por Internet, buscar un trabajo de fin de semana, dar asesorías, realizar una venta de garage o vender postres, pasteles y hacer reparaciones en la casa de tus vecinos o amigos. Todo lo que saques destínalo a las deudas del regreso a clases.

4. No contrates más deudas

Recuerda que un hoyo no tapa otro. La recomendación es guardar bajo llave las tarjetas, no utilizar tu línea de crédito para sacar efectivo y eliminar los contratos de servicios que no sean indispensables o cambiarlos a un plan más barato: televisión de paga, telefonía, Internet, apps o entretenimiento.

Tampoco recurras a las apps de préstamos exprés como las operadas por los Montadeudas –donde de extorsionan y estafan–; lo ideal es hacer un esfuerzo para ahorrar lo más que puedas y pagar lo más rápido posible.

5. Aplica un Acelerador de Deudas

El Acelerador de Deudas es un sistema que te ayuda a recortar gastos y a canalizar cualquier ahorro o recurso extra al pago de tus deudas, pero de forma estratégica: inicias por la más fácil de pagar; una vez que te liberas de ésta, asumes el compromiso de canalizar los recursos rescatados, más el importe del adeudo o adeudos liquidado, a la segunda, tercera y cuarta deuda, hasta deshacerte de las cuentas más cuantiosas o complicadas.

¿Cómo funciona el Acelerador de Deudas?

La mensualidad de las deudas no deben rebasar 30% de tus ingresos. (Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

La Condusef y los especialistas en finanzas personales te explican:

Haz un lista de todos los gastos del último mes o quincena : concepto y cantidad, numéralos y colócalos del más al menos importante ; el primero será la compra de alimentos, renta y deudas, como las del regreso a clases.

: concepto y cantidad, numéralos y ; el primero será la compra de alimentos, renta y deudas, como las del regreso a clases. Recorta los últimos gastos de la lista , los menos prioritarios: garnachas, refrescos, salidas antro, gastos en restaurantes, compra de ropa o cualquier otro artículo o servicio que no sea importante. Libera por lo menos 20% de tu gasto total y reserva la cantidad ahorrada.

, los menos prioritarios: garnachas, refrescos, salidas antro, gastos en restaurantes, compra de ropa o cualquier otro artículo o servicio que no sea importante. y reserva la cantidad ahorrada. Igual que hiciste con los gastos, numera las cuentas: de la más a la más fácil a la más difícil de pagar . La “ Deuda No. 1 ″ corresponderá a los préstamos o créditos casi cubiertos o de corto plazo; el último número será el adeudo de mayor duración.

. La “ ″ corresponderá a los o casi cubiertos o de corto plazo; el último número será el adeudo de mayor duración. Cada mes, cubre el pago mínimo de todos tus compromisos, pero en la “ Deuda No. 1 ″ deposita la mensualidad correspondiente, más la cantidad obtenida a través del recorte que hiciste en tu lista de gastos.

de todos tus compromisos, pero en la “ ″ deposita la mensualidad correspondiente, más la cantidad obtenida a través del recorte que hiciste en tu lista de gastos. Repite la operación hasta liquidar la primera cuenta y mismo con la “Deuda 2″, “Deuda 3″ y el resto de las cuentas por pagar: A la deuda siguiente aplica el pago mínimo, más el monto de los gastos que recortaste, más el dinero que destinabas a los adeudos ya liquidados, hasta liquidar todo tus compromisos y quedar libre de adeudos.

