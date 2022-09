Jesús ‘N’, presunto feminicida de Yrma Lydya, asegura que sufrió engaño, robo y agresión física de la cantante

La noche del pasado 23 de junio, Yrma Lydya fue asesinada presuntamente por su marido, el abogado Jesús ‘N’ en el restaurante Santuary, ubicado en la colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, Jesús ‘N’ sacó un arma y mató a Yrma Lydya, luego de que ella lo encontró en un privado con una mujer. Al darse el feminicidio, su guardaespaldas trató de llevarse la pistola, pero fue detenido.

Yrma Lydya recibió tres impactos de bala en el pecho que acabaron con su vida (Cortesía)

Sin embargo, este lunes un episodio surgió con la entrevista que hizo el periodista a Mario A. Salgado Becil del Diario de Morelos al abogado Jesús ‘N’ desde el reclusorio Norte.

Jesús ‘N’ durante la entrevista afirmó que no sabe con quién se casó, pues al parecer la cantante Yrma Lydya lo llego agredir, robar, extorsionar, hasta el grado de desestabilizar su vida.

“No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta (Yrma), estoy tratando de averiguar quién era”, comentó al principio de la entrevista.

Manifiesta que se casó con una mujer buena que siempre andaba al tanto de su madre y su abuela y destacó que jamás la besó. Además, se arrepiente de haber dejado a su esposa por Yrma Lydya, pues era inmensamente feliz con su exmujer.

Jesús Hernández fue quien citó a Yrma Lydya para hablar del divorcio (Cortesía)

“Me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa, que Jesús Carlos Quiñones (fundador de Grupo Radio 13) era su protector, que la quería como una hija, pero que ella era virgen, que nunca la habían besado. Yo me casé con ella sin haberla besado nunca, para mí era una gran muchacha”, destacó.

“Yo era inmensamente feliz en mi matrimonio, mi esposa es una mujer excepcional”; “Me lo he preguntado miles de veces! (El por qué se divorció). Ella se molestó conmigo precisamente en una noche bohemia que tuve en casa y cantó Yrma Lydya, tal vez presintió algo. Ya sabes, ese instinto de mujer, aunque a esa fecha yo no tenía nada que ver con ella. Mi exesposa se molestó y me pidió el divorcio”, agregó.

El abogado asume que nunca se casó con Yrma Lydya, era una completa desconocida para él; además de que sufrió agresión física al grado que tuvo que ser llevado al hospital por los golpes que recibía.

“Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. Todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares. Galia (su colaboradora) ha estado investigado en los lugares donde ella decía haber estudiado y no hay récord de ella, en fin, es un fantasma. Ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos, ni en las piernas desde que me operaron de la columna. Me insertaron discos cervicales, primero me pusieron unos de plástico para quitar la infección y después me pusieron unos de titanio”, detalló.

Jesús ‘N’ destacó que su relación con Yrma Lydya al principio era muy buena, sin embargo, tiempo después ella empezó a comportarse de manera extraña, se desaparecía por días, le decía que iba con su madre, y por tantos pretextos le pidió a ella el divorcio.

“Mi relación al principio era buena, ella tenía formas de conducta muy extrañas, a veces solo se iba y desaparecía por días. Me decía que iba con su madre y buscaba pretextos para hacerlo. Ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa. Mi asistente puede dar copia de la demanda de divorcio y se le dio vista al Ministerio Público”, contó.

Yrma Lydya Jesús "N", presunto asesino de Yrma Lydya, llegó en silla de ruedas a las salas de oralidad del reclusorio Oriente.

Explicó que el motivo por el cual se atrevió a hablar con los medios de comunicación es para que la gente se dé cuenta quién era realmente Yrma Lydya, y que por el trágico suceso no trató de huir del restaurante Suntory, por lo que la presunta responsabilidad de uno de sus escoltas que se encontraba en el lugar fue un error.

“Mi intención es que la gente me ayude a descubrir quién era la persona con la que estuve casado; (Benjamin ‘N’, su escolta) Él es un buen elemento que no debería estar aquí, lo trajeron por estar en el lugar y en el momento equivocado, tal vez querían culpables. Los medios siguen haciendo aparecer a Yrma como una víctima y en la realidad no lo fue, consciente o inconscientemente, como instrumento o como cómplice, ella me amenazó, agredió, defraudó, engañó, explotó, robó y utilizó su actuar y mi edad en decadencia, desestabilizó mí mente y mí vida”, finalizó.