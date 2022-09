¿Por qué el CJNG habría desatado el miedo con la balacera en Orizaba?

El miedo nuevamente se impuso por la acciones de los miembros de la delincuencia organizada, después de que se desatara una balacera en el centro de Orizaba, Veracruz, a plena luz del día, la cual obligó a los pobladores a resguardarse de las balas que intercambiaron elementos de la Marina, el Ejército y la policía con sujetos armados.

La emergencia en materia de seguridad obligó a activar código rojo, a fin de evitar que la población se expusiera a cualquier riesgo y, mejor, se mantuviera al interior de sus hogares, pues las ráfagas se prolongaron durante varias horas.

El gobierno de la entidad detalló que las corporaciones de seguridad abatieron a uno de los criminales y dos más fueron capturados, uno de ellos Faustino “N”, conocido como “El Tino”, quien estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las bandas del narco que opera en la zona.

Tanto Orizaba como Nogales, Córdoba y Mendoza son territorios donde opera la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, una región en disputa por el huachicol y las actividades de la delincuencia organizada.

“El Tino”, detenido después de los acontecimientos que invadieron de miedo a los pobladores de Orizaba, trabajaba para “El Momo”, quien es uno de los principales lugartenientes del cártel, según explicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Martínez Maldonado.

“Uno de los detenidos es Faustino “N” alias “El Tino”, presunto integrante de una banda delictiva y generador de violencia en Orizaba, quien trabaja para “El Momo”, líder de una célula criminal que opera en la región centro del estado, objetivo prioritario de las fuerzas del orden”.

Se registró una balacera en el centro de Orizaba, #Veracruz; los policías fueron atacados. La secretaría de seguridad, #SEDENA y Marina activaron el código rojo #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/tQmCGPxhI6 — Azucena Uresti (@azucenau) September 12, 2022

Sobre la identidad de las otras personas relacionadas con la balacera en Orizaba no se informaron los detalles por parte de las autoridades; sin embargo, uno de los detenidos sería quien se popularizó en un par de videos la tarde de este lunes, en los que aseguraba que se iba a entregar, siempre y cuando no lo mataran.

“Me voy a poner a disposición... me vas a golpear. Pero nosotros dijimos que nos íbamos a entregar y no tienen palabra, mataron a mi camarada”, indicó el sujeto a través del video.

En otro video un hombre deja ver su miedo a los policías estatales para entregarse y pidió que la Marina interviniera.

“Yo me voy a entregar, me voy a entregar pero los policías estatales me van a matar. ¡Entraron a la casa! ¡Nos accionaron sus armas! ¡Que venga la Marina!”, dijo en el video.

