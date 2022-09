Corcholatas acompañan a Del Mazo en su informe; Sheinbaum respalda llamado de unidad

Las llamadas “corcholatas” presidenciables de Morena se hicieron presentes en la presentación del Quinto Informe de Gobierno de Alfredo Del Mazo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto; el senador Ricardo Monreal; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañaron al mandatario mexiquense en su quinta rendición de cuentas.

Del Mazo ingresó al Palacio de Gobierno de Toluca acompañado por su esposa y actual presidenta del DIF Estatal, Fernanda Castillo Cuevas; y por el secretario de Gobernación, a quien momentos después agradeció por la atención que aseguró, ha tenido con el Edomex durante su gestión.

Dicho agradecimiento se hizo extensivo hacia el presidente, Andrés Manuel López Obrador; y hacia Sheinbaum Pardo, a los que destacó por su “liderazgo” y por los programas y proyectos que ambos llevaron al Edomex.

Sin embrago, el punto crucial del informe se dio cuando Del Mazo se refirió a los comicios electorales de 2023 y llamó a la unidad entre los habitantes del Estado de México, a quiénes pidió respetar el resultado de las próximas elecciones. “Nuestra identidad supera cualquier diferencia”, aseveró.

Cabe señalar que la presencia de figuras tan prominentes dentro del morenismo como Sheinbaum y Adán Augusto no se había dado, incluso, en informes de gobierno de otros partidarios de Morena, como en el caso Layda Sansores.

Horas más tarde, Sheinbaum respaldó el discurso de Del Mazo y aseguró que es importante la no intervención de los gobiernos en las elecciones. “Creo que lo más importante es la democracia, fortalecer la democracia en nuestro país, la democracia electoral, la democracia participativa y todo aquello por lo que luchamos que siga siendo parte ahora de la vida pública de México, es decir, que no haya intervención de los gobiernos en las elecciones, que no haya compra de voto”, puntualizó.

