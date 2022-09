La Liga F y RFEF cierran el martes pesimistas sobre el acuerdo de las condiciones de las árbitras

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Si el lunes había un atisbo a la esperanza de que se desbloquease la situación que surgió el pasado jueves por la reclamación de las árbitras de ser consideradas profesionales y que impidió que se disputase la primera jornada el pasado fin de semana, el escenario se volvió a complicar menos de 24 horas después, a falta todavía de que las colegiadas respondan a las nuevas ofertas.

En este caso, el salario que sigue proponiendo la Liga es de 25.000 euros, que ya ha sido rechazado en otras ocasiones, con la novedad en el de las asistentes, a propuesta del CSD, que sería de 16.000, 2.000 euros más, pasando de cobrar 168 euros a 1.066, cifras que no parece que vayan a tener el visto bueno de las árbitras.

"Ayer lunes a las nueve de la noche tuve una reunión con todas las árbitras, les trasladé el devenir de la reunión, cómo había ido todo y se sintieron infravaloradas y muy decepcionadas", confesó Yolanda Parga tras el encuentro llevado a cabo por la mañana entre la Liga F y la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Desde la Liga F, su director general, Pablo Vilches, recalcaba que "lamentablemente no ha habido acuerdo" a pesar de que pensaban que habían tenido un "pequeño avance con la propuesta ofrecida por el CSD a ambas partes". "Hoy nos hemos encontrado que no, un no rotundo, y, además, las posturas siguen muy distantes", confesó.

Esta cambio de guión provocó que el CSD volviese a citar de manera urgente a las dos partes en su sede a partir de las 17.00 horas para seguir trabajando en este desbloqueo para que se pueda disputar la segunda jornada, pero no hubo avances demasiados significativos.

"El lunes salí muy contenta y hoy por la mañana me encuentro que la RFEF nos traslada que las árbitras no están dispuestas a aceptar la propuesta", apuntó Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F, que no pudo acudir a la reunión en Las Rozas y que tuvo que abandonar antes de tiempo la del Consejo por tener que coger un vuelo.

La dirigente recalcó que habían hablado con los clubes, "sobre todo con los independientes, que son los más vulnerables y que tienen que hacer un esfuerzo considerable". "Entienden que estos son pasos en la profesionalización, pero nos está haciendo daño. Hay que poner un poco el contexto de los ingresos en el fútbol femenino y no podemos ingresar 10 y gastar 15, la competición debe ser sostenible", advirtió.

De todos modos, insistió que "en aras de buscar una solución y que haya jornada", llegaron a este segundo encuentro con "predisposición absoluta de ceder", pero que la federación "sigue trasladando que no están dispuestas". "Hemos llegado a este punto común con un gran esfuerzo y no creo que se trate de dignidad, ya estamos poniendo cuantías encima de la mesa y que creo que son totalmente proporcionadas y con un esfuerzo de los clubes para llegar a esos salarios", subrayó.

Beatriz Álvarez indicó que había "otra propuesta del CSD encima de la mesa" que suponía "un esfuerzo más" para la Liga F y que antes de irse había pedido que hubiese "una solución hoy". "Pero parece que Yolanda quiere, que es comprensible, trasladárselo a las colegiadas y no sé si hoy habrá respuesta", apuntó.

La presidenta de la Liga F cree que la propuesta que hicieron de 3.300 euros "íntegros" se ajustaba "al contexto y realidad" y que están "de acuerdo" con que las asistentes tengan el salario mínimo interprofesional de 14.000 euros, aunque el CSD les ha propuesto que se suba a 16.000, el mínimo salarial de las jugadoras, "para partir en igualdad en todos los estamentos".

PARGA: "SEGUIMOS SUMANDO E INTENTANDO SER LO MÁS FLEXIBLES POSIBLE"

"Si me preguntáis si soy optimista cuando he salido de ahí, la respuesta es que no", sentenció Alvarez Mesa, palabras que ratificó posteriormente Pablo Vilches. "No, no hay acuerdo, aunque quizás el no, no lo digo con la misma rotundidad porque desde el CSD se ha hecho un esfuerzo y se ha lanzado una oferta para que las partes las consideremos, pero por sensaciones estamos tan lejos como esta mañana", añadió.

El directivo detalló que con la oferta de 25.000 para las árbitras principales, estas pasarían de cobrar 300 euros "a 1.666 por partido". "Se nos ha transmitido poca esperanza de que salga adelante, yo salgo con el sentimiento de no", puntualizó, agregando que las asistentes pasarían de 168 euros a 1.066, "más de seis veces más", y mostrándose "seguro" de que para el resto de gastos se llegará a un acuerdo rápido "si se soluciona el tema de los honorarios".

"Sí tenemos la sensación de que estamos siendo más flexibles, pero la otra parte os dirá lo mismo. Tenemos que saber de dónde veníamos y dónde estamos ahora y lo que se estaba ofreciendo en el recibo arbitral", afirmó Vilches, que dio las gracias al CSD por sus esfuerzos y por estar "plenamente implicado". "Del no rotundo hemos pasado a una propuesta", sentenció.

"Tengo sensaciones parecidas a las de ayer, seguimos sumando e intentando llegar a un acuerdo e intentando ser lo más flexibles posibles", replicó por su parte Yolanda Parga, que reconoció "el apoyo" que les está dando José Manuel Franco, presidente del CSD, mientras que ve "más frenados" a los representantes de la Liga F. "Esperemos que se pueda desbloquear", deseó.

Parga aclaró que en el tema del salario, el de 300 euros de pasadas temporadas no lo era porque "no era una categoría profesional" y que esas cuantías "tienen que subir", y que la RFEF ha decidido reducir 650.000 euros en gastos arbitrales, "que es mucho dinero".

"La propuesta actual es de 25-16. Les explicaré como están las cosas y vamos a ver. La diferencia realmente es muy mínima, pero ayer la postura era muy clara que no. Es una situación de tensión para todo el mundo, pero ellas tienen que luchar por sus derechos y nosotros respaldarlas. Las que deben decidir son ellas que son las que van a salir a los campos, nosotros les trasladamos la información de la manera más objetiva posible", concluyó la responsable de Arbitraje Femenino de la RFEF.