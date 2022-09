¿Por qué el martes 13 es de mala suerte y cuál es la diferencia con el viernes 13?

Sin duda, hablar de martes 13 es sinónimo de una serie de supersticiones y creencias sobre la mala suerte que podría traer ese día, el cual provoca que muchas personas se resistan a realizar diferentes actividades por temor a que les salgan mal.

El origen de esta costumbre, sobre la carga negativa de la fecha, se remonta a la cultura griega, pues existe una relación negativa por la relación con el planeta Marte o el Dios de la Guerra, Ares, aunque no es la última explicación acerca del martes 13.

Otra de las explicaciones coincide con el cristianismo, debido a que en La Última Cena participaron 13 apóstoles, lo que significó el preludio al sacrificio de Jesucristo. Además, otras de las razones de la mala suerte del día se debe a la caída de la Constantinopla, uno de los enclaves de la religión cristiana en el mundo tras la caída de Jerusalén.

Con el objetivo de ahuyentar la mala suerte, a través de los años se ha llamado a evitar realizar las siguientes actividades: no contraer matrimonio, no tirar sal, no pasar debajo de una escalera, no viajar, evitar observar a un gato negro directamente a los ojos.

Aunque con la expansión de internet y las redes sociales se ha desdibujado la diferencia entre el viernes 13 y el martes 13, el primero se asocia a la mala fortuna en países anglosajones, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. En cambio, el segundo tiene mayor arraigo en países latinoamericanos, como México, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, entre otros.

