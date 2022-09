MSF insta a Países Bajos a respetar los derechos de los migrantes al concluir su despliegue en Ter Apel

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

MSF inició en agosto, por primera vez en su historia, un despliegue en territorio neerlandés, después de que el centro de migrantes de Ter Apel se viese desbordado. En el exterior, ofreció atención sanitaria básica a cientos de personas, con 450 consultas médicas y más de 500 de salud mental.

El coordinador de emergencias de MSF Karel Hendriks ha advertido en un comunicado de que algunas de las personas atendidas "llevaban mucho tiempo sin recibir atención médica" y, en algunos casos, la asistencia fue "de urgencia. Los pacientes procedían de Siria, Irak, Irán, Turquía, Somalia, Eritrea y de países del África occidental.

"Las personas que solicitan asilo en Países Bajos deben poder acceder a la atención médica. No debemos olvidar que es responsabilidad del Gobierno holandés proporcionar a los solicitantes de asilo una atención adecuada y unas condiciones de acogida dignas", ha señalado Hendriks.

En este sentido, la directora de MSF en Países Bajos, Judith Sargentini, ha señalado que el derecho a la atención médica también debe respetarse "incluso en aquellos casos en los que (los migrantes) no puedan ser alojados en los lugares de acogida existentes". "Que estés fuera de las instalaciones no significa que no tengas derechos, ha apostillado.