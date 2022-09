Entrega Paco Cienfuegos primeros lentes del programa “Veamos Monterrey”

Con la primera entrega de lentes gratuitos, el programa “Veamos Monterrey” entró a su tercera etapa para que todos los alumnos de primaria y secundaria de la capital del estado tengan acceso a una mejor salud visual y, con ello, mejorar su aprovechamiento académico, informó Francisco Cienfuegos, promotor de este esfuerzo.

El también Secretario de Enlace Legislativo del PRI Nacional encabezó el evento en el Instituto Tanezi, ubicado en la colonia Vista Hermosa de Monterrey, donde estuvo acompañado de la Directora de Secundaria, Ana Cecilia Jarero; la representante de Fundación Vidaurri, Sara Medina, y la Diputada local, Perla Villarreal.

Con este evento, inicia la tercera etapa del programa "Veamos Monterrey" Foto: cortesía

“Hoy estamos entregando los primeros pares de lentes a los alumnos que los requieren, todos los días vamos a estar entregando conforme se vayan haciendo los estudios y vamos a visitar el 100% de las escuelas públicas y privadas se tiene una calendarización”, explicó Cienfuegos.

“La falta de visión es un enemigo invisible porque nosotros no sabemos si las niñas, niños o adolescentes tienen dolor de cabeza, fatiga, o lento aprendizaje porque no ven bien, lo que puede provocar hasta bullying porque el niño no sabe expresar que no ve bien o porque así nació”, recalcó.

En entrevista, Cienfuegos detalló que durante las primeras dos semanas de actividades del Programa “Veamos Monterrey”, se les realizaron estudios de la vista a mil 529 alumnos, de los cuales 480 necesitan lentes para mejorar la visión.

Entrega de lentes del programa "Veamos Monterrey" Foto: cortesía

Recordó que “Veamos Monterrey” sigue enfocado en acudir a todas las primarias y secundarias ubicadas en la capital del estado, tanto privadas como públicas, para detectar casos de alumnos que tienen algún problema de salud visual y que pueda corregirse con lentes gratuitos.

El programa se aplica en escuelas públicas y privadas con la meta de llegar a un total de 163 mil estudiantes para detectar a quienes necesitan anteojos ayuda para mejorar su vista.

“Gracias al esfuerzo del Club Rotarios, Fundación Vidaurri y la Fundación Colores para Ver Mejor, las Diputadas locales y federales del municipio de Monterrey hemos acudido a los planteles educativos para hacer una valoración y ver la capacidad de visión que tienen las niñas, niños y adolescentes de las escuelas primaria y secundaria del municipio de Monterrey”, expuso el Secretario de Enlace Legislativo del PRI Nacional.

Por su parte, la Diputada local del PRI, Perla Villarreal Valdez precisó que, debido a la pandemia, los alumnos tomaron las clases en línea y esto provocó que el 30% de los alumnos necesite lentes.

“Aproximadamente el 30% de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria resultaron con alguna deficiencia visual por lo que hoy se les entregaron su par de lentes, esto fue a raíz de la pandemia que se expusieron más tiempo a los aparatos electrónicos”, detalló.

Por su parte, Cienfuegos insistió en que la convocatoria está abierta y, en todos los casos, se informa a los padres de familia sobre el programa y se les solicita su consentimiento para poder aplicar un examen de la vista y hacer el diagnóstico de cada alumno; posteriormente, de ser necesario, se les hace entrega los lentes adecuados de forma gratuita, como fue ahora el caso del Instituto Tanezi.