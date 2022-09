Pedro Almodóvar no dirigirá 'Manual para señoras de la limpieza', el que iba a ser su primer largometraje en inglés

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una decisión muy dolorosa para mí. He soñado con trabajar con Cate Blanchett durante mucho tiempo --confiesa el oscarizado director en la conversación--. Estaba cegado por la emoción pero desgraciadamente no me siento del todo capaz para realizar esta película".

La propia Blanchett había adelantado su emoción por trabajar con el manchego cuando recogió este mismo año en Valencia el Primer Goya Internacional en la 36 edición de los premios del cine español. "Lo conozco desde hace 20 años y llevábamos mucho tiempo hablando de la posibilidad de trabajar juntos, y de repente hemos encontrado este proyecto que es una delicia y nos apasiona a los dos. Y cuando estos dos elementos se cruzan se genera esa sinergia que no es habitual pero es maravillosa y que hay que aprovechar", afirmó.

Se trataba, afirmó la actriz, no solo de trabajar con un autor como él sino "con una cultura de cine" que "siempre" le ha interesado y que además le permite "entrar en ese universo más propio de Pedro". Sobre él, puso en valor la "influencia brutal" de los guiones y cómo aporta ese "universo propio" para ir "más allá" de los relatos de Berlin, sus relaciones tóxicas y sus abusos del alcohol.

"La clave de trabajar con él es que es un guionista excelente, un artista. Todo su cine, todo lo que ha creado tiene una influencia brutal. El guion que me ha planteado es único, yo no había visto algo así", resaltó también.

No era la primera vez que Almodóvar abordaba un rodaje en inglés, pero sí iba a ser el primer largometraje en este idioma. Previamente, ha rodado el corto 'La voz humana', con Tilda Swinton, y acaba de rodar en los escenarios almerienses 'spaghetti western' otro corto con Ethan Hawke y Pedro Pascal titulado 'Extraña forma de vida'.