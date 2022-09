Alcalde en Puebla regaña a policías por proteger a huachicoleros

“Aquí estuvo en la tarde el ‘Güero’ Palma (huachicolero), ¿qué hicieron ustedes?, nada. Si la gente que mandó el gobernador no puede hacer nada, pues yo tampoco puedo hacer nada”, reclama César Ramírez Hernández, alcalde de Ahuazotepec, Puebla, a policías estatales.

En el reclamo transmitido en vivo durante la madrugada del domingo 11 de septiembre, el alcalde dice a los uniformados de la patrulla 821 que “así como vienen al municipio no me sirven; si no van a agarrar a nadie, no me sirven y se lo voy a decir a mi gobernador”.

Señaló a los uniformados de proteger a los huachicoleros y de extorsionar a transportistas. A los repartidores de gas, afirmó, les piden mil pesos para entrar al municipio, pero no detienen a los presuntos huachicoleros, entonces “¿somos autoridad o somos payasos? Por eso no se acaba la delincuencia”.

Ahuazotepec se encuentra entre los municipios poblanos con más tomas clandestinas en este 2022: Huauchinango tiene 56; Ahuazotepec, 20; Amozoc, 17; Cuautlancingo, 12; Xicotepec, 9; Coronango, 7; Acajete, 3 y Puebla 3, de acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal.

La primera vez que el alcalde de este municipio, enclavado en la sierra norte, dio de baja a elementos policiales fue en noviembre de 2021: cesó a 17 por dejar en libertad a un detenido que él consideró “un pez grande”.

En julio de 2022, habitantes denunciaron que policías municipales infraccionan por violaciones al reglamento de tránsito municipal cometidas en vías de jurisdicción federal, como la carretera Ahuazotepec-Zacatlán, con lo que usurpan funciones de la Guardia Nacional.

Hace casi un mes cesó y denunció ante la fiscalía poblana a otros 14 elementos y a Jesús López, director de la policía municipal, por extorsión y nexos con grupos dedicados al robo de combustibles, decisión que aprobó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“Celebro que el presidente de Ahuazotepec esté tomando iniciativas para que la seguridad pública funcione legalmente; lo exhorto a presentar las denuncias penales para que no sólo se quede en el despido de policías que él afirma están vinculados a la comisión de delitos”, aseguró el gobernador.

En la más reciente transmisión, César Ramírez Hernández regaña a tres uniformados, una mujer y dos hombres, de la Policía Estatal; la mujer responde que denuncie si tiene pruebas de que ellos protegen a los huachicoleros y le explica que no detuvo a las personas que les señaló porque no había sistema para identificar si hay o no órdenes de aprehensión.

