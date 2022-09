China aprecia las palabras de "amistad" del Papa sobre su intención de viajar al país

ROMA, 14 (EUROPA PRESS)

"He tomado nota de los informes pertinentes y aprecio las palabras de amistad y la buena voluntad transmitida por el Papa Francisco", ha señalado la jefa de diplomacia china en una conferencia de prensa. Además, ha recalcado que "China y el Vaticano mantienen una buena comunicación", en un momento en el que la Santa Sede y el gobierno de Pekín están negociando la renovación del acuerdo provisional adoptado en septiembre de 2018 para nombrar obispos en China.

El Papa ha coincidido con el presidente chino Xi Jinping en Kazajistán, donde el mandatario asiático mantuvo una reunión con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev este miércoles, si bien no han habido ningún encuentro bilateral. En todo caso, Mao Ning ha asegurado que China está dispuesta a mantener el diálogo y cooperación con el Vaticano y a avanzar activamente en el proceso de mejora de las relaciones.

Por otro lado, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en declaraciones a algunos medios durante el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en la capital kazaja, Nur-Sultan, que ha abierto el Papa, ha señalado que el Vaticano sabía "muy bien que el presidente (chino) está aquí en Nur-sultan".

No obstante, ha asegurado que no está presente en el congreso. Y en cualquier caso, ha dicho que "no ha habido ningún contacto antes de esta visita y tampoco está previsto" entre el Papa y Xi Jinping.